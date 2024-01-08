Носите тесную обувь? Готовьтесь исправлять осанку

Физкультура

Задача тренировки растянуть и укрепить мышцы, чтобы они «научились» правильно держать голову, шею, позвоночник и поясницу. Для растяжки, к примеру, подойдут позы из йоги — собака мордой вниз и вверх. А один из хороших способов укрепить спину — планка. Также важно не забывать про упражнения на растяжку мышц ног и мышц-сгибателей бедра, которые полезны для правильного положения таза.

Подушка

Неестественная поза во время сна приводит к нарушению осанки. А виновата во всём чаще всего слишком мягкая или слишком жёсткая подушка. Стоит купить ортопедическую подушку, которая поможет телу принять правильное положение, расслабиться и полноценно отдохнуть.

Одежда и обувь

Слишком высокий каблук, неудобная колодка, натирающие задники и прочие неприятности от плохой обуви портят не только ноги, но и осанку. Если человеку больно ходить, он неосознанно сжимается и горбится. Так что обувь должна быть комфортной. Как, впрочем, и одежда. Следует отказаться от слишком тесной одежды, корсетов, тугих резинок, посоветовал врач.

Рабочее место

Когда мы работаем за столом, локти должны лежать на нём или подлокотниках. Монитор компьютера должен стоять на уровне глаз. Сиденье рабочего кресла нужно установить на верхнем уровне голени под коленом. Врач посоветовал также пользоваться подушками под бёдра или для поддержки поясницы.

Физиотерапия и корректоры осанки

Массажи и другие физиопроцедуры помогают убрать зажимы и скованность, но только если проходить их курсом. Если нарушения осанки серьёзные, стоит носить специальный корректор осанки, сказал Саидов «Аргументам и фактам».

Ещё одна проблема с позвоночником, вокруг которой много мифов — сколиоз. Многие, к примеру, считают, что его можно вылечить массажем. Однако на самом деле эта болезнь вообще не лечится. Но это не значит, что с ней ничего нельзя сделать.