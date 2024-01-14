Новая болезнь Х скоро накроет мир. Она в 20 раз смертоноснее коронавируса

В диалоге примут участие специалисты из Всемирной организации здравоохранения, представители крупных фармкомпаний вроде AstraZeneca, министры здравоохранения, врачи и многие другие.

Они обсудят болезнь Х, которая в скором времени накроет мир. Причём по подсчётам учёных, она унесёт в 20 раз больше жизней, чем ковид. Медики планируют подготовить ресурсы для противостояния пандемии, а учёные — для разработки новых вакцин.

А ранее учёные выяснили, что у людей с постковидным синдромом изменилось строение мозга. Подробнее об этом можно узнать здесь.