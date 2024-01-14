Новая болезнь Х скоро накроет мир. Она в 20 раз смертоноснее коронавируса
В Швейцарии пройдёт ежегодный Всемирный экономический форум, в котором примут участие мировые лидеры мнений, учёные, бизнесмены, политики и журналисты. На одной из сессий медики поднимут вопрос грядущей пандемии, которая окажется масштабнее и фатальнее предыдущей. В этот раз жертв может стать в 20 раз больше.
В диалоге примут участие специалисты из Всемирной организации здравоохранения, представители крупных фармкомпаний вроде AstraZeneca, министры здравоохранения, врачи и многие другие.
Они обсудят болезнь Х, которая в скором времени накроет мир. Причём по подсчётам учёных, она унесёт в 20 раз больше жизней, чем ковид. Медики планируют подготовить ресурсы для противостояния пандемии, а учёные — для разработки новых вакцин.
А ранее учёные выяснили, что у людей с постковидным синдромом изменилось строение мозга. Подробнее об этом можно узнать здесь.