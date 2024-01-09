Жизнь
20:00, 09 января 2024
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Новая компенсация ждёт учителей из Подмосковья. О какой сумме речь

Администрация Московской области решила облегчить жизнь педагогам, которым и так нелегко приходится. Вице-губернатор региона Ирина Каклюгина заявила, что в 2024 году учителям, которые не имеют собственного жилья и вынуждены его снимать, будут ежемесячно выплачивать компенсацию. Она будет приходить вместе с зарплатой и составлять 20 000 рублей.

Новая компенсация ждёт учителей из Подмосковья. О какой сумме речь
© Freepik

Ранее для учителей уже придумывали поощрения и льготы, причём не только для подмосковных. Например, им начали начислять подъёмные выплаты по аналогии с программой медиков. То есть если педагог устроится на работу в учебное заведение в первый же год после окончания обучения, ему выплатят фиксированную сумму в зависимости от региона. Например, в Москве это 100 000 рублей.

К тому же молодые учителя могут требовать надбавку к зарплате в 20−50% от оклада, но только в первые три года. Выпускники с красным дипломом могут запросить надбавку и того больше.

А вот от чего учителям придётся отказаться, так это от переписок в WhatsApp. Но речь идёт только о рабочем общении — с коллегами, учениками и их родителями. Личные же переписки в нём вести до сих пор можно.

Автор:Ника Белова
Редакция
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infoforme.ru, 2024 г. 18+

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