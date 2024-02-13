Жизнь
Опубликовано 13 февраля 2024, 13:50
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Новой пассией Тома Круза стала российская светская львица. Что о ней известно

У голливудского актёра Тома Круза новый роман. Избранницей суперзвезды стала бывшая модель Эльсина Хайрова, дочь экс-депутата Госдумы Рината Хайрова и бывшая жена бизнесмена Дмитрия Цветкова. Пара ходит на одни и те же светские мероприятия, но пока даже не фотографируется вместе. Рассказываем, что известно про новую пассию звезды фильма «Миссия невыполнима».
Elsina_K/Instagram (запрещён в РФ, владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Elsina_K/Instagram (запрещён в РФ, владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Пару часто видят на светских мероприятиях. Они всегда держатся по отдельности, чтобы сохранить конфиденциальность, сообщил британский таблоид.

По данным издания, в кругу Хайровой уже знают, что она встречается с голливудским актёром. В начале января 2024 года папарацци застали их на свидании.

Первые слухи о романе 63-летнего Круза и 36-летней Хайровой появились в конце 2023 года. Тогда отец светской львицы Ринат Хайров говорил, что это «оплачиваемая грязь».

Теперь же Том Круз перестал скрывать отношения с экс-моделью из России.

Кто такая Эльсина Хайрова

Эльсина Хайрова — дочь российского экономиста, депутата Госдумы VI–VII созывов Рината Хайрова. Девушка работала моделью, но ушла с подиума после свадьбы. По данным СМИ, в 2013 году Хайрова получила британское гражданство, в России она не живёт давно.

Хайрова 11 лет была замужем за ювелирным магнатом Дмитрием Цветковым. Их развод длился 3 года и стоил бизнесмену, по его собственным словам, £150 млн (больше 17 млрд рублей по актуальному курсу). Предприниматель также говорил, что за время брака потратил на одежду и сумки для супруги £12 млн (почти 1,4 млрд рублей).

Автор:Евгения Лещова
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