Новой пассией Тома Круза стала российская светская львица. Что о ней известно

Пару часто видят на светских мероприятиях. Они всегда держатся по отдельности, чтобы сохранить конфиденциальность, сообщил британский таблоид.

По данным издания, в кругу Хайровой уже знают, что она встречается с голливудским актёром. В начале января 2024 года папарацци застали их на свидании.

Первые слухи о романе 63-летнего Круза и 36-летней Хайровой появились в конце 2023 года. Тогда отец светской львицы Ринат Хайров говорил, что это «оплачиваемая грязь».

Теперь же Том Круз перестал скрывать отношения с экс-моделью из России.

Кто такая Эльсина Хайрова

Эльсина Хайрова — дочь российского экономиста, депутата Госдумы VI–VII созывов Рината Хайрова. Девушка работала моделью, но ушла с подиума после свадьбы. По данным СМИ, в 2013 году Хайрова получила британское гражданство, в России она не живёт давно.

Хайрова 11 лет была замужем за ювелирным магнатом Дмитрием Цветковым. Их развод длился 3 года и стоил бизнесмену, по его собственным словам, £150 млн (больше 17 млрд рублей по актуальному курсу). Предприниматель также говорил, что за время брака потратил на одежду и сумки для супруги £12 млн (почти 1,4 млрд рублей).