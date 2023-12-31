Новорождённую кроху спасли, сделав её операцию на сердце перед самым Новым годом
В Калининграде кардиохирурги спасли девочку с критическим пороком сердца. Ребёнок родился весом всего 2500 г и на момент проведения сложнейшей операции малышке было только три дня от роду. У неё диагностировали перерыв дуги аорты, который требовал немедленного вмешательства медиков. За операцию взялись детские кардиохирурги Федерального центра высоких медицинских технологий Минздрава.
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Как рассказали сотрудники медучреждения во «ВКонтакте», операцию проводили на открытом сердце с использованием искусственного кровообращения. В результате девочке провели пластику дуги аорты. Через 2 недели после вмешательства её выписали, и сейчас опасности для её жизни нет. Новый год ребёнок встретит дома вместе с семьёй.
Девочке ещё предстоит операция по радикальной коррекции сложного порока сердца, но это уже позже, когда малышка наберёт вес, говорят врачи.
Но не все истории имеют счастливый конец. Ранее в российском городе девочка умерла после пробы Манту. Что случилось — рассказали тут.