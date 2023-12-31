Новые магнитные бури совсем близко. Прогноз на январь
В последние месяцы из-за вспышек на Солнце магнитные бури беспокоят людей одна за одной. Всё бы ничего, да только многие переживают из-за них за своё здоровье — метеозависимость никто не отменял. Эксперты уже поговаривают, что в 2024 году ситуация с бурями лучше не станет. Рассказываем, стоит ли ждать магнитную бурю в первый месяц нового года.
Freepik
Как показывает график Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, 31 декабря вероятность магнитной бури и сильного магнитного шторма составляет всего 5 и 1% соответственно, то есть переживать явно не стоит.
А вот 1 января ситуация будет уже серьёзнее — по прогнозу, в первой половине дня магнитосфера обещает быть возмущённой. Вероятность магнитной бури в первый день года составляет 15%.
Со 2 по 22 января вспышек на Солнце не предвидится, а вот 23, 24 и 26 января есть вероятность слабой магнитной бури.
Но расслабляться всё равно не стоит. В идеале в 2023 году активность Солнца должна была быть самой низкой по сравнению с предыдущими годами, но получилось совсем наоборот. В 2024 году астрономы прогнозируют пик активности небесного светила. Что это значит — рассказали тут.