Новые магнитные бури совсем близко. Прогноз на январь

Как показывает график Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, 31 декабря вероятность магнитной бури и сильного магнитного шторма составляет всего 5 и 1% соответственно, то есть переживать явно не стоит.

А вот 1 января ситуация будет уже серьёзнее — по прогнозу, в первой половине дня магнитосфера обещает быть возмущённой. Вероятность магнитной бури в первый день года составляет 15%.

Со 2 по 22 января вспышек на Солнце не предвидится, а вот 23, 24 и 26 января есть вероятность слабой магнитной бури.

Но расслабляться всё равно не стоит. В идеале в 2023 году активность Солнца должна была быть самой низкой по сравнению с предыдущими годами, но получилось совсем наоборот. В 2024 году астрономы прогнозируют пик активности небесного светила. Что это значит — рассказали тут.