Новые условия возврата в Wildberries. Как получить свои деньги быстрее
Деньги на карту будут поступать в течение одного-двух дней, заявили РИА «Новости» в маркетплейсе. Но есть пару нюансов: во-первых, это касается только тех случаев, когда вы забрали и оплатили товар, а через некоторое время решили его вернуть, во-вторых, с 19 ноября сдавать заказанный товар нужно в тот же пункт выдачи, в котором вы его получили.
Скриншот/YouTube-канал «Разборщик»
«Чтобы деньги быстрее приходили на карту клиента в случае возврата товара, с 19 ноября возвращать товар нужно только в том пункте выдачи, где был получен заказ», — рассказали в компании.
Если же вы вернёте товар не в тот пункт выдачи, в который его заказывали, скорость возврата денег сократится в среднем на 3–4 дня.
В компании добавили, что скоро в приложении появится возможность узнать адрес пункта выдачи для возврата — на случай, если человек забыл, где забирал товар, или его привёз курьер. Пока же это можно сделать только на сайте или в службе поддержки.
Также разработчики Wildberries тестируют функцию, благодаря которой пользователь сможет самостоятельно отменить заказ.