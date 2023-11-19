Новые условия возврата в Wildberries. Как получить свои деньги быстрее

«Чтобы деньги быстрее приходили на карту клиента в случае возврата товара, с 19 ноября возвращать товар нужно только в том пункте выдачи, где был получен заказ», — рассказали в компании.

Если же вы вернёте товар не в тот пункт выдачи, в который его заказывали, скорость возврата денег сократится в среднем на 3–4 дня.

В компании добавили, что скоро в приложении появится возможность узнать адрес пункта выдачи для возврата — на случай, если человек забыл, где забирал товар, или его привёз курьер. Пока же это можно сделать только на сайте или в службе поддержки.

Также разработчики Wildberries тестируют функцию, благодаря которой пользователь сможет самостоятельно отменить заказ.