Жизнь
16:00, 19 ноября 2023
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Новые условия возврата в Wildberries. Как получить свои деньги быстрее

Деньги на карту будут поступать в течение одного-двух дней, заявили РИА «Новости» в маркетплейсе. Но есть пару нюансов: во-первых, это касается только тех случаев, когда вы забрали и оплатили товар, а через некоторое время решили его вернуть, во-вторых, с 19 ноября сдавать заказанный товар нужно в тот же пункт выдачи, в котором вы его получили.

Скриншот/YouTube-канал «Разборщик»

Скриншот/YouTube-канал «Разборщик»

© Скриншот/YouTube-канал «Разборщик»

«Чтобы деньги быстрее приходили на карту клиента в случае возврата товара, с 19 ноября возвращать товар нужно только в том пункте выдачи, где был получен заказ», — рассказали в компании.

Если же вы вернёте товар не в тот пункт выдачи, в который его заказывали, скорость возврата денег сократится в среднем на 3–4 дня.

В компании добавили, что скоро в приложении появится возможность узнать адрес пункта выдачи для возврата — на случай, если человек забыл, где забирал товар, или его привёз курьер. Пока же это можно сделать только на сайте или в службе поддержки.

Также разработчики Wildberries тестируют функцию, благодаря которой пользователь сможет самостоятельно отменить заказ.

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