Новый год для богатых? Диетолог посоветовал, как сэкономить на продуктах для застолья

По словам заместителя директора по развитию гастроквартала «Три вокзала. Депо» Анастасии Андрюниной, сэкономить получится только у тех, кто умеет планировать. Потому что нужно заранее составить меню и список продуктов, а потом начать всё закупать. Чтобы сэкономить, нужно:

Как можно скорее купить долгохранящиеся продукты, пока на них не поднялась цена и они вообще есть в наличии. Заранее можно купить и алкоголь — в начале декабря на них даже есть скидки и акции. Овощи, фрукты и зелень лучше покупать на рынке — там они и свежее и дешевле, особенно различные экзотические варианты. Можно сходить на мастер-класс по изготовлению пряничного домика — так поднимете себе настроение и сделаете десерт на новогодний стол или подарок близким.

Диетолог и заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов тоже предложил несколько вариантов для более бюджетного новогоднего стола.

Вредные продукты стоят дороже полезных, поэтому на них стоит сделать упор. Не мясные нарезки лучше ставить на стол, а овощные. Стоит сделать больше оливье, и заменить в нём красное мясо или колбасу на индейку или кролика. Майонез в салате должен быть качественным, чтобы получить растительные жиры. Алкоголь нужно сократить или вообще убрать, заменив на хорошую минеральную воду.

Помимо вопроса о том, как не потратить последние деньги на застолье, есть ещё один актуальный на новогодних праздниках — как не лопнуть от количества салатов и деликатесов? Ответ на это дала нутрициолог в этом материале.