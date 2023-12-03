Новый iPhone помогает мошенникам обманывать владельцев. Правда, не специально

Как рассказали аналитики «Яндекса», у новых айфонов появилась новая функция — постер контакта. Можно выбрать, как будешь отображаться при звонке другим людям, в том числе фото и подпись к нему. Чаще всего выбирают Ф.И.О., но мошенники пошли дальше и подписывают звонки как «Служба безопасности банка», «Важный звонок из банка» и всё в таком духе.

С этой проблемой «Яндекс» обратился к корпорации Apple, предложив решение — разрешить использовать постер только для контактов из телефонной книги. То есть между друзьями, членами семьи, коллегами и приятелями эта функция работать будет, но между чужими людьми — нет. Так мошенники не смогут обманывать людей.

Пока ответа не было, но обезопасить себя уже можно. Во время звонка, если отображается постер, он подписывается как Maybe или «Возможно». Нужно быть осторожнее и обращать на это внимание. Но и владельцев смартфонов на Android мошенники так же отлично дурят. Например, есть шанс потерять личные данные, подключив телефон к чужой машине. А почему — читайте здесь.