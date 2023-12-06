Новый ковид? В Россию пришла микоплазменная инфекция

Микоплазменную инфекцию верхних и нижних дыхательных путей чаще всего вызывает Mycoplasma pneumoniae, рассказал главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов. Передаётся она воздушно-капельным путём.

Загвоздка в том, что по симптомам микоплазменную инфекцию невозможно отличить от заболевания, вызванного другим возбудителем. То, что у пациента именно эта инфекция, может определить врач, и то после проведения необходимых исследований.

А симптомы такие: высокая температура, заложенность в носу, боль в горле, кашель, тяжесть при дыхании и интоксикация. Тяжесть состояния у всех разная: одни перенесут её как лёгкую инфекцию, у других дело может дойти до тяжёлой пневмонии.

Но всё же обычно заболевание протекает благоприятно, отметил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. Исключения — люди с иммунодефицитами или хроническими заболеваниями.

Плюс в том, что в сравнении с тем же коронавирусом, который был никому не известен, микоплазмоз для мира всё же не нов.

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