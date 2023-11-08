Новый сюжет Кинга? На российском складе ждут воскрешения почти 100 замороженных людей

Криохранилище работает с 2003 года, и за это время у него скопилось большое количество клиентов. В сосудах Дьюара хранятся россияне из:

Москвы;

Санкт-Петербурга;

Саратова;

Челябинска;

Владивостока;

Перми;

Новосибирска;

Архангельска;

Орловской области;

Вологды;

Ульяновска;

Липецка;

Калуги,

Сочи;

Твери.

А если рассматривать другие страны, то сохранить себя в глубокой заморозке захотели жители:

Украины;

Белоруссии;

Грузии;

Эстонии;

Китая;

Японии;

Южной Кореи;

Индии;

Израиля;

Италии;

Англии;

Франции;

Швейцарии;

Нидерландов;

США;

Австралии.

Клиенты криокомпании сдают на хранение не только целые тела, но и мозг с ДНК. Так выходит даже дешевле, потому что цены кусаются — за всё тело просят 3,8 млн рублей, за мозг — 1,8 млн, а ДНК сохранят на 25 лет за 80 000 рублей. Для иностранцев цены тоже немалые — всё тело стоит почти $32 000, а мозг — $13 500.

Нужно понимать, что заморозка происходит после юридической смерти человека и в криокамере находится фактически тело.

Животных тоже просят заморозить, причём цены на них если и меньше, то не сильно. Котик обойдётся в 950 000 рублей, собака — 3,3 млн рублей, а их ДНК — в 70 000 рублей. Среди питомцев есть 27 котов и кошек, 15 грызунов, 13 собак, 4 птицы и другие.

При этом доктор физико-математических наук, руководитель комиссии РАН по борьбе со лженаукой Евгений Александров отметил, что воскрешать замороженных людей пока никто не научился. Одно дело разморозить лягушку или вернуть к жизни червяка, а люди совсем немного, но всё-таки существа посложнее. Поэтому такая заморозка — это хобби богатых любителей научной фантастики.

Но не все учёные занимаются сомнительными вещами, некоторые ищут лекарство от рака и, кажется, уже его нашли. Специалисты из Технологического института Вирджинии в США обнаружили новый препарат, который воздействует на раковые клетки. MRTX1719 уже клинически испытали на людях, и он дал положительный результат.