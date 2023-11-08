Новый сюжет Кинга? На российском складе ждут воскрешения почти 100 замороженных людей
Смело можно сказать, что будущее уже здесь, пусть и немного жутковатое. В Тверской области располагается криохранилище, где в состоянии глубокой заморозки находятся 94 человека и 59 животных. Причём доставлены они не только со всей России, но даже и из других стран. Замороженные тела хранятся до тех пор, пока наука не придумает, как их воскресить.
Криохранилище работает с 2003 года, и за это время у него скопилось большое количество клиентов. В сосудах Дьюара хранятся россияне из:
- Москвы;
- Санкт-Петербурга;
- Саратова;
- Челябинска;
- Владивостока;
- Перми;
- Новосибирска;
- Архангельска;
- Орловской области;
- Вологды;
- Ульяновска;
- Липецка;
- Калуги,
- Сочи;
- Твери.
А если рассматривать другие страны, то сохранить себя в глубокой заморозке захотели жители:
- Украины;
- Белоруссии;
- Грузии;
- Эстонии;
- Китая;
- Японии;
- Южной Кореи;
- Индии;
- Израиля;
- Италии;
- Англии;
- Франции;
- Швейцарии;
- Нидерландов;
- США;
- Австралии.
Клиенты криокомпании сдают на хранение не только целые тела, но и мозг с ДНК. Так выходит даже дешевле, потому что цены кусаются — за всё тело просят 3,8 млн рублей, за мозг — 1,8 млн, а ДНК сохранят на 25 лет за 80 000 рублей. Для иностранцев цены тоже немалые — всё тело стоит почти $32 000, а мозг — $13 500.
Нужно понимать, что заморозка происходит после юридической смерти человека и в криокамере находится фактически тело.
Животных тоже просят заморозить, причём цены на них если и меньше, то не сильно. Котик обойдётся в 950 000 рублей, собака — 3,3 млн рублей, а их ДНК — в 70 000 рублей. Среди питомцев есть 27 котов и кошек, 15 грызунов, 13 собак, 4 птицы и другие.
При этом доктор физико-математических наук, руководитель комиссии РАН по борьбе со лженаукой Евгений Александров отметил, что воскрешать замороженных людей пока никто не научился. Одно дело разморозить лягушку или вернуть к жизни червяка, а люди совсем немного, но всё-таки существа посложнее. Поэтому такая заморозка — это хобби богатых любителей научной фантастики.
Но не все учёные занимаются сомнительными вещами, некоторые ищут лекарство от рака и, кажется, уже его нашли. Специалисты из Технологического института Вирджинии в США обнаружили новый препарат, который воздействует на раковые клетки. MRTX1719 уже клинически испытали на людях, и он дал положительный результат.