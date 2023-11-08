Жизнь
05:00, 08 ноября 2023
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Новый сюжет Кинга? На российском складе ждут воскрешения почти 100 замороженных людей

Смело можно сказать, что будущее уже здесь, пусть и немного жутковатое. В Тверской области располагается криохранилище, где в состоянии глубокой заморозки находятся 94 человека и 59 животных. Причём доставлены они не только со всей России, но даже и из других стран. Замороженные тела хранятся до тех пор, пока наука не придумает, как их воскресить.

Новый сюжет Кинга? На российском складе ждут воскрешения почти 100 замороженных людей
© aleksandarlittlewolf / Freepik

Криохранилище работает с 2003 года, и за это время у него скопилось большое количество клиентов. В сосудах Дьюара хранятся россияне из:

  • Москвы;
  • Санкт-Петербурга;
  • Саратова;
  • Челябинска;
  • Владивостока;
  • Перми;
  • Новосибирска;
  • Архангельска;
  • Орловской области;
  • Вологды;
  • Ульяновска;
  • Липецка;
  • Калуги,
  • Сочи;
  • Твери.

А если рассматривать другие страны, то сохранить себя в глубокой заморозке захотели жители:

  • Украины;
  • Белоруссии;
  • Грузии;
  • Эстонии;
  • Китая;
  • Японии;
  • Южной Кореи;
  • Индии;
  • Израиля;
  • Италии;
  • Англии;
  • Франции;
  • Швейцарии;
  • Нидерландов;
  • США;
  • Австралии.

Клиенты криокомпании сдают на хранение не только целые тела, но и мозг с ДНК. Так выходит даже дешевле, потому что цены кусаются — за всё тело просят 3,8 млн рублей, за мозг — 1,8 млн, а ДНК сохранят на 25 лет за 80 000 рублей. Для иностранцев цены тоже немалые — всё тело стоит почти $32 000, а мозг — $13 500.

Нужно понимать, что заморозка происходит после юридической смерти человека и в криокамере находится фактически тело.

Животных тоже просят заморозить, причём цены на них если и меньше, то не сильно. Котик обойдётся в 950 000 рублей, собака — 3,3 млн рублей, а их ДНК — в 70 000 рублей. Среди питомцев есть 27 котов и кошек, 15 грызунов, 13 собак, 4 птицы и другие.

При этом доктор физико-математических наук, руководитель комиссии РАН по борьбе со лженаукой Евгений Александров отметил, что воскрешать замороженных людей пока никто не научился. Одно дело разморозить лягушку или вернуть к жизни червяка, а люди совсем немного, но всё-таки существа посложнее. Поэтому такая заморозка — это хобби богатых любителей научной фантастики.

Но не все учёные занимаются сомнительными вещами, некоторые ищут лекарство от рака и, кажется, уже его нашли. Специалисты из Технологического института Вирджинии в США обнаружили новый препарат, который воздействует на раковые клетки. MRTX1719 уже клинически испытали на людях, и он дал положительный результат.

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