«Ну ты и дурак!» Буйнов рассказал о самом глупом за всю жизнь поступке ради любви

Буйнов тогда учился в 7-м классе. Был влюблён в одноклассницу Тоню и копил на китайский фонарик. И вот однажды ребята вместе дежурили в школе.

«Была весна, и мне захотелось показать, что мной овладели чувства и любовь к ней захлестнула! Я ей говорю: "Тоня, ты знаешь, я тебе хочу кое-что сказать!"», — вспомнил певец.

После этих слов Буйнов достал из кармана всю мелочь, которую родители давали на обеды, а он откладывал на мечту, и выбросил деньги из окна. Но Тоня этого не оценила и лишь сказала: «Ну ты и дурак!».

«Вот это была моя первая и последняя любовь за деньги», — добавил певец к своей истории, рассказанной PROZvezd.

Также Буйнов заявил, что он подкаблучник, да ещё и со стажем. По словам артиста, так не каждый сможет, но именно он от этого получает удовольствие.