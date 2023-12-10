«Ну ты и дурак!» Буйнов рассказал о самом глупом за всю жизнь поступке ради любви
Певец Александр Буйнов был женат трижды, но гармонию в отношениях получил лишь в последнем браке — , кстати, супруги вместе уже почти 40 лет. Также, по словам артиста, проблем со вниманием женщин у него никогда не было, а он сам порой совершал безумные поступки, причём это пошло ещё с детства. Об одном из таких артист рассказал в беседе с PROZvezd.
Буйнов тогда учился в 7-м классе. Был влюблён в одноклассницу Тоню и копил на китайский фонарик. И вот однажды ребята вместе дежурили в школе.
«Была весна, и мне захотелось показать, что мной овладели чувства и любовь к ней захлестнула! Я ей говорю: "Тоня, ты знаешь, я тебе хочу кое-что сказать!"», — вспомнил певец.
После этих слов Буйнов достал из кармана всю мелочь, которую родители давали на обеды, а он откладывал на мечту, и выбросил деньги из окна. Но Тоня этого не оценила и лишь сказала: «Ну ты и дурак!».
«Вот это была моя первая и последняя любовь за деньги», — добавил певец к своей истории, рассказанной PROZvezd.
Также Буйнов заявил, что он подкаблучник, да ещё и со стажем. По словам артиста, так не каждый сможет, но именно он от этого получает удовольствие.