Врач объяснила, какие продукты нужно исключить при простуде

По словам Богдановой, из рациона нужно исключить сахар и быстрые углеводы. Дело в том, что это быстрые источники энергии, которые сразу же вступают в процесс окисления и «забирают» на эти цели весь витамин С. То есть все лимоны и киви, которые мы едим для укрепления иммунитета, идут не на борьбу с вирусами и бактериями. Не лучшим образом сахар сказывается и на микрофлоре кишечника. Так что во время болезни стоит отказаться от печенья, конфет и сдобных булочек.

Лучше налегать на витамин С, а именно на шиповник, болгарский перец, облепиху, чёрную смородину, зелень петрушки, укроп, квашеную капуста и киви. Правда, если аппетита нет, то запихивать в себя еду не стоит. Но вот жидкости действительно нужно пить побольше. Подойдут морс, компот, некрепкий чай или минералка без газа.

При простудах в рацион стоит добавить яйца, сливочное масло, печень трески, бульоны. А вот красное мясо лучше исключить, отметила специалист.

Ещё больше советов, как нужно питаться во время простуды, дали в этом материале.