Нутрициолог рассказала, как распознать нехватку железа

По словам специалиста, проблемы с железом чаще наблюдаются у женщин. Обычно именно они подвергают себя всяческим диетам. Плюс принудительно они теряют значительные объёмы крови во время месячных и родов.

При этом на уровень железа в организме влияют всего два фактора — сколько его поступает и как оно усваивается. На первое человек может повлиять самостоятельно — нужно лишь сбалансированно питаться. Второй момент уже может подкорректировать врач. Главное — вовремя обратиться за помощью. Распознать дефицит железа можно по шуму в ушах или «мушках» в глазах, частой слабости, сонливости, одышке и высокому пульсу (выше 75 ударов в минуту).

На проблемы с железом может указывать ещё сухость губ и заеды, а также тяга попробовать на вкус мел или сырую землю. Любовь к запаху краски тоже должна насторожить.

Специалист отметила, что для диагностики железодефицита стоит сдать расширенный анализ крови и биохимию. С результатами стоит идти к врачу, а не заниматься самолечением.

Кстати, причиной потери железа может стать кандидоз. Что это за заболевание и как его обнаружить, «Секрет» рассказал тут.