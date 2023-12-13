Нужен полис на ребёнка? Рассказываем, как и где его получить

Когда нужно получить детский полис?

В первые 30 дней после выдачи свидетельства о рождении малыша действует временный полис, который ему выдают в той же страховой компании, в которой зарегистрирована его мама или любой другой законный представитель. Но после этого срока нужно получить новый, который будет действовать до 18 лет.

Где можно получить полис для ребёнка?

Полис можно оформить:

в страховой компании (нужно оставить заявку на официальном сайте);

через «Госуслуги»;

В МФЦ (но не в каждом регионе, так что сперва нужно уточнить).

Документы для оформления полиса

Для детей младше 14 лет потребуются:

свидетельство о рождении;

паспорт родителя или другого законного представителя;

СНИЛС.

Для детей старше 14 лет нужны:

паспорт или временное удостоверение личности, которое выдают на время оформления паспорта;

СНИЛС.

Если полис нужно оформить на усыновлённого или взятого под опеку ребёнка, то нужно к паспорту ещё добавить и доверенность, которая подтверждает их полномочия.