Нужно ездить по дворам. Автоэксперт объяснил, как правильно прогреть машину

Как объяснил эксперт, зимой машине требуется больше времени, чтобы начать работу. И дело не только в том, чтобы прогрелось масло, всем элементам нужно прийти к заданным производителем параметрам. Рузанов отметил, что у двигателя есть расчётная рабочая температура, которая заложена создателями. Прогреться должны также тепловые зазоры, натяжители, гидрокомпенсаторы и другие системы.

Обычно авто готово к движению, когда масло прогревается до 90−100 градусов, заметил автоэксперт. Эта температура позволяет сохранить ресурс мотора и избежать механического износа поршневой группы, клапанов и сальников. Такой двигатель можно уже полноценно нагружать. Рузанов напомнил, что прогреться должны и другие элементы автомобиля, в том числе жидкость гидроусилителя руля.

Даже на холостых оборотах для прогрева хватит нескольких минут, уточнил специалист. Достаточно следить за показаниями на тахометре и датчиком температуры охлаждающей жидкости. Как только обороты упали и синяя лампочка перестала гореть — можно начинать движение. Начало движения должно быть плавным, без резких поворотов руля, отметил эксперт. Он также заметил, что первые 10 минут лучше неспешно покататься по дворам и до конца прогреть машину, а потом уже выезжать на большую дорогу.

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