Нужно ли чистить печень и как вообще ей помочь? Отвечает гепатолог

Клетки печени способны быстро восстанавливаться, так что привести этот орган в норму можно даже после долгого хронического переедания и употребления спиртного. Но если здоровые клетки печени начали замещаться фиброзной тканью, с восстановлением могут возникнуть проблемы.

Несмотря на такую способность печени, все упорно пытаются её почистить. В интернете можно встретить немало домашних рецептов и соответствующих биологически активных добавок (БАДов).

«Вот только заниматься самолечением в этом случае врачи не советуют. Активные компоненты в составе таких добавок сами могут быть токсичными и усиливать нагрузку на печень. Максимум, что может сделать сам пациент, — отказаться от алкоголя и жирной пищи, увеличить количество овощей и фруктов в рационе», — рассказала врач.

Только подбирать схему лечения должен не сам пациент, а врач-гепатолог — обязательно после диагностики. Сюда входят:

липидограмма;

проверка крови на уровень печёночных ферментов и сахар;

при необходимости УЗИ печени и желчного пузыря.

Результаты позволят специалисту оценить состояние печени и происходящие в ней процессы и подобрать нужные конкретному органу препараты — гепатопротекторы. В них встречаются разные действующие вещества, которые либо нейтрализуют воспалительные процессы, либо нормализуют уровень холестеринов, либо оказывают другие необходимые эффекты. В целом гепатопротекторы ускоряют регенерацию клеток печени и помогают органу работать правильно.