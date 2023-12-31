Нужно ли чистить печень и как вообще ей помочь? Отвечает гепатолог
Печень — один из важнейших органов в организме человека, при проблемах с которым возникают трудности и в других системах. Она без устали очищает организм от вредных веществ и токсинов, из-за чего бытует мнение, что саму печень тоже неплохо бы почистить. Соответствующих рецептов в интернете десятки, если не сотни. Но нужна ли печени чистка и как помочь органу правильно? На эти вопросы ответила гепатолог, гастроэнтеролог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Ирина Учурова.
Клетки печени способны быстро восстанавливаться, так что привести этот орган в норму можно даже после долгого хронического переедания и употребления спиртного. Но если здоровые клетки печени начали замещаться фиброзной тканью, с восстановлением могут возникнуть проблемы.
Несмотря на такую способность печени, все упорно пытаются её почистить. В интернете можно встретить немало домашних рецептов и соответствующих биологически активных добавок (БАДов).
«Вот только заниматься самолечением в этом случае врачи не советуют. Активные компоненты в составе таких добавок сами могут быть токсичными и усиливать нагрузку на печень. Максимум, что может сделать сам пациент, — отказаться от алкоголя и жирной пищи, увеличить количество овощей и фруктов в рационе», — рассказала врач.
Только подбирать схему лечения должен не сам пациент, а врач-гепатолог — обязательно после диагностики. Сюда входят:
- липидограмма;
- проверка крови на уровень печёночных ферментов и сахар;
- при необходимости УЗИ печени и желчного пузыря.
Результаты позволят специалисту оценить состояние печени и происходящие в ней процессы и подобрать нужные конкретному органу препараты — гепатопротекторы. В них встречаются разные действующие вещества, которые либо нейтрализуют воспалительные процессы, либо нормализуют уровень холестеринов, либо оказывают другие необходимые эффекты. В целом гепатопротекторы ускоряют регенерацию клеток печени и помогают органу работать правильно.