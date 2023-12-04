Жизнь
00:10, 04 декабря 2023
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Нужно сильно накосячить. За что могут уволить мать-одиночку

Трудовому кодекс даёт одиноким матерям дополнительную защиту. Работодатель не может уволить её по своей инициативе без веских оснований, пока ребёнку не исполнилось 14 лет. А если ребёнок — инвалид, то пока ему не исполнилось 18 лет. Сокращение штата вообще не должно касаться одиноких матерей. Но есть некоторые ситуации, при которых закон отворачивается от таких мамаш.

Нужно сильно накосячить. За что могут уволить мать-одиночку

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Мать-одиночку можно уволить за нарушения трудовых обязанностей, перечисленные в законе. Например, пришла на работу пьяной, больше 1 раза за год получила дисциплинарное взыскание и так далее.

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