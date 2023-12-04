Нужно сильно накосячить. За что могут уволить мать-одиночку

Трудовому кодекс даёт одиноким матерям дополнительную защиту. Работодатель не может уволить её по своей инициативе без веских оснований, пока ребёнку не исполнилось 14 лет. А если ребёнок — инвалид, то пока ему не исполнилось 18 лет. Сокращение штата вообще не должно касаться одиноких матерей. Но есть некоторые ситуации, при которых закон отворачивается от таких мамаш.