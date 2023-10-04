Обед с «Биг Маком» в России оказался дешевле, чем на родине фастфуда и в других странах G20
Перекусить «Биг Маком», картошкой фри и запить это дело стаканом колы в России обойдётся всего в 294 рубля. Это наименьший показатель среди стран «Большой двадцатки» (G20). А вот на родине фастфуда — в США — такой же обед выльется в 885 рублей, что почти в 2,5 раза больше. Стоимость популярного бургера в странах G20 изучило РИА «Новости».
Рейтинг составили на основе цен на комбо-обед в национальных валютах в пересчёте на рубли по среднему курсу в октябре. Выяснилось, что в России бургер, картошка и кола будут стоить примерно 294 рубля. Правда, напомним, что компания McDonald’s ушла из страны и теперь в России действует его аналог «Вкусно — и точка», а котором привычный «Биг Мак» называется «Биг Хит». Доступные цены эксперты заметили также:
- в Индонезии — 400 рублей;
- в ЮАР — 487 рублей;
- в Индии — 515 рублей (только там сэндвич с курицей);
- в Китае — 535 рублей.
Отобедать бургером по средней цене можно в Турции (556 рублей), Южной Корее (576 рублей), Японии (592 рубля), Бразилии (615 рублей), Мексике (616 рублей), Аргентине (740 рублей), Саудовской Аравии (840 рублей) и Великобритании (852 рубля).
Самый дорогой перекус ждёт жителей следующих стран:
- Австралия и США — 885 рублей;
- Италия — 937 рублей;
- Франция — 994 рубля;
- Канада — 1023 рубля;
- Германия — 1144 рубля.
Несмотря на доступность, перекус бургерами, мягко говоря, не полезен для здоровья. Вот чем лучше заменить фастфуд.