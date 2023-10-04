Обед с «Биг Маком» в России оказался дешевле, чем на родине фастфуда и в других странах G20

Рейтинг составили на основе цен на комбо-обед в национальных валютах в пересчёте на рубли по среднему курсу в октябре. Выяснилось, что в России бургер, картошка и кола будут стоить примерно 294 рубля. Правда, напомним, что компания McDonald’s ушла из страны и теперь в России действует его аналог «Вкусно — и точка», а котором привычный «Биг Мак» называется «Биг Хит». Доступные цены эксперты заметили также:

в Индонезии — 400 рублей;

в ЮАР — 487 рублей;

в Индии — 515 рублей (только там сэндвич с курицей);

в Китае — 535 рублей.

Отобедать бургером по средней цене можно в Турции (556 рублей), Южной Корее (576 рублей), Японии (592 рубля), Бразилии (615 рублей), Мексике (616 рублей), Аргентине (740 рублей), Саудовской Аравии (840 рублей) и Великобритании (852 рубля).

Самый дорогой перекус ждёт жителей следующих стран:

Австралия и США — 885 рублей;

Италия — 937 рублей;

Франция — 994 рубля;

Канада — 1023 рубля;

Германия — 1144 рубля.

Несмотря на доступность, перекус бургерами, мягко говоря, не полезен для здоровья. Вот чем лучше заменить фастфуд.