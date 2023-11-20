Облепиха может угробить здоровье. Вот в чём её вред

Вред облепихи

Масло облепихи часто используется при лечении болезней желудка. Но если у пациента повышенная кислотность желудка или гастрит, то его использование, наоборот, ухудшит ситуацию.

То же самое относится и к болеющим уратными камнями. Даже при идеальном здоровье пить свежий сок из облепихи всё равно рекомендуется только после еды, чтобы не раздражать слизистую.

Также известно, что облепиха снижает свёртываемость крови, поэтому её не стоит употреблять людям с частыми кровотечениями. Кстати, поэтому стоит перестать есть растение за 2 недели до любого хирургического вмешательства.

А если вы принимаете антикоагулянты или антиагреганты, то проконсультируйтесь с врачом, потому что облепиха может усилить их действие.

При этом особых противопоказаний к использованию облепихового масла нет. Единственное, возможны аллергические реакции — покраснение и зуд.