«Обнаружил Гитлера». Якубович рассказал, как по глупости лишился самого важного

Как рассказал телеведущий, усы у него появились спонтанно — он просто некоторое время провёл в неудобных условиях, чуть ли не в палатке, и там было не до бритья. А когда он в таком виде показался перед женой, та отметила, что с усами Якубовичу даже лучше. Поэтому он их и оставил.

А вот лишился он их по глупости и случайности. Во время гастролей с театром он решил их немного подправить и неудачно укоротил один ус. Решил подравнять и второй, но тоже получилось слишком коротко.

«В результате, минут через десять, я глянул на себя в зеркало и обнаружил Гитлера. Я страшно испугался и сбрил всё», — признался Якубович. Он добавил, что его никто не узнавал, даже близкий друг, поэтому артисту пришлось рисовать усы карандашом. Он делал так 3 недели, пока усы не отросли, и с тех пор он их вообще не трогает.

А если бы артист знал лайфхаки, как вырастить бороду и усы скорее, то не пришлось бы мучиться столько времени.