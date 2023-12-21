Обнажённые звёзды и стринги за 23 млн. Как прошла голая вечеринка Ивлеевой
31-летняя блогерша и телеведущая Настя Ивлеева устроила в московском клубе «Мутабор» новогодний корпоратив с очень своеобразной тематикой. Она пригласила звёзд, блогеров и друзей, только условие было такое — нужно быть максимально оголённым. Российский шоу-бизнес не спасовал и появился в нарядах из сетки и прозрачного материала.
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Сама хозяйка вечера появилась в комплекте нижнего белья, накинув сверху прозрачное чёрное платье. Что интересно — стринги Ивлеевой были украшены бриллиантами, а потому обошлись блогерше в 23 млн рублей.
На вечеринке были и певица Лолита, которая к белому прозрачному боди надела чулки с подвязками, и певица Ольга Орлова, недавно ставшая мамой во второй раз, она оголила только верх, накинув на чёрный кроп-корсет белую прозрачную блузу.
Телеведущая Ксения Собчак надела прозрачное бежевое платье с узором из колючей проволоки, поп-король Филипп Киркоров появился в сетчатом прозрачном костюме, а рэпер Джиган не стал долго думать и просто пришёл топлес.
При этом был ли новый парень Ивлеевой на вечеринке — неизвестно. Инсайдеры выяснили, кем занято сердце блогерши, оказалось, что это студент на 11 лет младше неё. Больше узнать о нём можно здесь.