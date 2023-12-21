Обнажённые звёзды и стринги за 23 млн. Как прошла голая вечеринка Ивлеевой

Сама хозяйка вечера появилась в комплекте нижнего белья, накинув сверху прозрачное чёрное платье. Что интересно — стринги Ивлеевой были украшены бриллиантами, а потому обошлись блогерше в 23 млн рублей.

На вечеринке были и певица Лолита, которая к белому прозрачному боди надела чулки с подвязками, и певица Ольга Орлова, недавно ставшая мамой во второй раз, она оголила только верх, накинув на чёрный кроп-корсет белую прозрачную блузу.

Телеведущая Ксения Собчак надела прозрачное бежевое платье с узором из колючей проволоки, поп-король Филипп Киркоров появился в сетчатом прозрачном костюме, а рэпер Джиган не стал долго думать и просто пришёл топлес.

При этом был ли новый парень Ивлеевой на вечеринке — неизвестно. Инсайдеры выяснили, кем занято сердце блогерши, оказалось, что это студент на 11 лет младше неё. Больше узнать о нём можно здесь.