Многоэтажка рухнула в Петербурге. Спасатели ищут под завалами людей
На Гороховой улице в Петербурге обрушилось шестиэтажное здание. В доме шёл ремонт и ещё накануне днём в нём появилась трещина, поэтому всех жильцов выселили. Здание было аварийным, но в нём размещались несколько хостелов. По предварительным данным, обрушение произошло около двух часов ночи, никто не пострадал. Сейчас спасатели разбирают завалы. Гороховая улица находится в центре Петербурге и является одной из старейших в городе.
МСЧ России
По данным телеграм-канала Baza, днём в аварийном доме обрушилась стена, поэтому часть жителей эвакуировали. Правда, к вечеру решили выселить и остальных — было понятно, что здание не выстоит.
Рухнувший дом построили в далёком 1885 году, в 1904 его перестраивали. Стены в нём были из кирпича, а перекрытия деревянные. Местные жители говорят, что дом уже много лет трещит по швам. Следком и прокуратура проводят проверку по факту обрушения дома.
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