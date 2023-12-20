Многоэтажка рухнула в Петербурге. Спасатели ищут под завалами людей

По данным телеграм-канала Baza, днём в аварийном доме обрушилась стена, поэтому часть жителей эвакуировали. Правда, к вечеру решили выселить и остальных — было понятно, что здание не выстоит.

Рухнувший дом построили в далёком 1885 году, в 1904 его перестраивали. Стены в нём были из кирпича, а перекрытия деревянные. Местные жители говорят, что дом уже много лет трещит по швам. Следком и прокуратура проводят проверку по факту обрушения дома.

Ранее портал рассказывал о другом происшествии. В Ивановской области дети провалились в яму с кипятком, которая образовалась из-за размытия грунта.