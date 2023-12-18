Общаться с токсичными людьми можно без вреда для себя. Вот семь техник, которые в этом помогут
Нередко мы в общении сталкиваемся с людьми, которые выжимают все соки. С ними даже пятиминутная беседа создаёт ощущение тяжёлого физического труда. Таких людей принято называть токсичными. В идеальном мире мы бы вообще с ними не контактировали, но это не всегда возможно. Тогда приходится подстраиваться под обстоятельства. Тренер по голосу и речи Седа Каспарова поделилась семью техниками, которые помогут в общении с токсичными людьми.
Определите, кто вас критикует и хейтит, сливает на вас свой негатив. Это референтная группа или нет? Референтная — это ваши родственники, коллеги, эксперты. Нереферентная — диванные критики, которые просто привыкли так себя вести.
Возьмите инициативу разговора в свои руки, задайте простой вопрос: «Я поняла твою проблему, как ты собираешься её решать?» Он поставит вашего визави в тупик. Ведь человек жалуется с целью, чтобы вы нашли за него решение, а не заставляли его самого искать альтернативу.
Признайте вслух, что «такая точка зрения имеет право на жизнь». Погружаться в негативные мысли, быть в положении «вечной жертвы» — некоторым людям так просто комфортно.
В ответ на нападки токсичных хейтеров при личном общении используйте конструкцию «Да, и поэтому...». «Да, у меня мало опыта, и поэтому я постоянно учусь и набрал команду консультантов, чтобы выдавать хороший результат». Не оправдываемся, а отвечаем конструктивно.
Обозначьте личные границы: вы можете придерживаться своего мнения, я остаюсь при своём. Для меня правильно — так. В личных беседах с такими людьми не следует откровенничать. Иначе спровоцируете их на психологическую атаку.
Учитесь контролировать своё эмоциональное состояние при общении с токсичным человеком. Не стоит его поощрять, излишне жалеть или переживать — иначе рискуете погрязнуть во всех проблемах собеседника. Учимся держать дистанцию, спокойно реагировать и не впитывать негативную информацию.
Защищайте и отстаивайте себя, но не доводите ситуацию до драки. Это сложно, но реально. Запомните: переделать токсичного человека невозможно. Ваша задача — научиться не реагировать на провокации. Не опускайтесь до уровня токсичного человека, научитесь не «зеркалить» его поведение. Ваш вариант один: не поддавайтесь манипуляциям.