Общаться с токсичными людьми можно без вреда для себя. Вот семь техник, которые в этом помогут

Определите, кто вас критикует и хейтит, сливает на вас свой негатив. Это референтная группа или нет? Референтная — это ваши родственники, коллеги, эксперты. Нереферентная — диванные критики, которые просто привыкли так себя вести.

Возьмите инициативу разговора в свои руки, задайте простой вопрос: «Я поняла твою проблему, как ты собираешься её решать?» Он поставит вашего визави в тупик. Ведь человек жалуется с целью, чтобы вы нашли за него решение, а не заставляли его самого искать альтернативу.

Признайте вслух, что «такая точка зрения имеет право на жизнь». Погружаться в негативные мысли, быть в положении «вечной жертвы» — некоторым людям так просто комфортно.

В ответ на нападки токсичных хейтеров при личном общении используйте конструкцию «Да, и поэтому...». «Да, у меня мало опыта, и поэтому я постоянно учусь и набрал команду консультантов, чтобы выдавать хороший результат». Не оправдываемся, а отвечаем конструктивно.

Обозначьте личные границы: вы можете придерживаться своего мнения, я остаюсь при своём. Для меня правильно — так. В личных беседах с такими людьми не следует откровенничать. Иначе спровоцируете их на психологическую атаку.

Учитесь контролировать своё эмоциональное состояние при общении с токсичным человеком. Не стоит его поощрять, излишне жалеть или переживать — иначе рискуете погрязнуть во всех проблемах собеседника. Учимся держать дистанцию, спокойно реагировать и не впитывать негативную информацию.