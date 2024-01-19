Жизнь
Опубликовано 19 января 2024, 10:00
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Обязательно проверьте это перед покупкой машины с пробегом. Иначе рискуете попасть на деньги

Покупка подержанного автомобиля — своего рода лотерея. Слишком много нюансов может быть у авто, которое уже ни один год служило прежним владельцам. Поэтому перед тем, как принять решение, важно проверить машину по множеству пунктов. Эксперты «Автотеки» (проект «Авито») составили специальный чек-лист, который поможет выбрать качественный и надежный автомобиль.
Обязательно проверьте это перед покупкой машины с пробегом. Иначе рискуете попасть на деньги
© Freepik/peoplecreations

Как купить авто с пробегом

Проверьте историю машины

На специализированных онлайн-сервисах по VIN-номеру — 17-значному уникальному номеру автомобиля — можно узнать важные факты о машине:

  • были ли ДТП;
  • реальный пробег;
  • проводилось ли регулярное техническое обслуживание;
  • есть ли юридические проблемы, например, непогашенные штрафы;
  • количество прошлых владельцев;
  • и другое.

Самое важное — продаваемая машина должна быть от собственника и без долговой истории.

Осмотрите внешне

Нужно обратить внимание на:

  • кузов — нет ли сколов, царапин и следов ремонта;
  • лакокрасочное покрытие — на нём может быть ржавчина, особенно в скрытых местах и под днищем;
  • передний бампер — если на нём есть точки от камней, это говорит об агрессивной манере вождения (привычке «прижиматься» к впереди идущему авто) владельца. Такой стиль вождения сказывается на износе всех узлов и систем транспортного средства;
  • состояние шин — оцените равномерность их износа и соответствие пробегу авто.

Оцените состояние внутри

Проверьте состояние салона:

  • износ сидений;
  • работоспособность всех электрических приборов и систем;
  • состояние руля и педалей.

Проверьте двигатель

Посмотрите, нет ли утечек масла или антифриза : любые подозрительные пятна, в том числе на асфальте, — повод насторожиться.

Ещё оцените цвет масла — в норме оно должно быть тёмным, а не прозрачным, иначе это может означать, что его поменяли прямо перед вашим визитом.

также обратите внимание на цвет выхлопных газов : тёмный плотный дым может быть признаком серьёзных проблем с двигателем.

Проверьте подвеску и тормозную систему

Обратите внимание на состояние подвески и тормозов. Неравномерный износ шин может быть признаком проблем с подвеской. При торможении автомобиль не должен вести в сторону.

Проверьте документы

Посмотрите все документы , включая сервисную книжку с отметками о прохождении ТО, регистрационные документы, страховку, инструкции на установленное дополнительное оборудование, если оно имеется. Наличие полной истории обслуживания может значительно повысить ценность автомобиля.

Проведите тест-драйв

Перед тест-драйвом нужно убрать из салона любые освежители. Запах в нём может указывать на различные проблемы с машиной:

  • затхлый — на засорение воздуховода или кондиционера;
  • бензиновый — на проблемы с топливной системой;
  • сладковатый — на подтекание антифриза.

Кроме этого, обращайте внимание на любые необычные звуки и вибрации.

Главные задачи тест-драйва — оценить управляемость, работу тормозной системы, коробки передач и двигателя. Проверьте, как автомобиль ведёт себя на разных скоростях и типах дорог. Заранее поищите на картах, где в округе есть грунтовая дорога, и протестируйте автомобиль на ней.

Закажите профессиональную диагностику

Если у вас нет достаточного опыта, можно заказать профессиональную диагностику автомобиля. Эксперты со специальными измерительными приборами смогут выявить скрытые проблемы, которые не видны при обычном осмотре.

Сравните цены

Прежде чем принимать решение о покупке, изучите рыночные цены на аналогичные модели. Это поможет понять, насколько справедлива та, которую просит продавец.

Кстати, для этого существуют специализированные инструменты на платформах — они принимают в расчёт историю автомобиля, состояние авто и его характеристики, а также историю цен в объявлениях в конкретном регионе.

Наблюдайте за поведением продавца

Например, желание быстро заключить сделку может быть признаком того, что с автомобилем что-то не так. Если вы нашли автомобиль на онлайн-сервисах с объявлениями, то первое впечатление о продавце можно сформировать по манере общения в личных сообщениях.

Автор:Кира Полякова
Редакция
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