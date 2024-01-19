Обязательно проверьте это перед покупкой машины с пробегом. Иначе рискуете попасть на деньги

Как купить авто с пробегом

Проверьте историю машины

На специализированных онлайн-сервисах по VIN-номеру — 17-значному уникальному номеру автомобиля — можно узнать важные факты о машине:

были ли ДТП;

реальный пробег;

проводилось ли регулярное техническое обслуживание;

есть ли юридические проблемы, например, непогашенные штрафы;

количество прошлых владельцев;

и другое.

Самое важное — продаваемая машина должна быть от собственника и без долговой истории.

Осмотрите внешне

Нужно обратить внимание на:

кузов — нет ли сколов, царапин и следов ремонта;

лакокрасочное покрытие — на нём может быть ржавчина, особенно в скрытых местах и под днищем;

передний бампер — если на нём есть точки от камней, это говорит об агрессивной манере вождения (привычке «прижиматься» к впереди идущему авто) владельца. Такой стиль вождения сказывается на износе всех узлов и систем транспортного средства;

состояние шин — оцените равномерность их износа и соответствие пробегу авто.

Оцените состояние внутри

Проверьте состояние салона:

износ сидений;

работоспособность всех электрических приборов и систем;

состояние руля и педалей.

Проверьте двигатель

Посмотрите, нет ли утечек масла или антифриза : любые подозрительные пятна, в том числе на асфальте, — повод насторожиться.

Ещё оцените цвет масла — в норме оно должно быть тёмным, а не прозрачным, иначе это может означать, что его поменяли прямо перед вашим визитом.

также обратите внимание на цвет выхлопных газов : тёмный плотный дым может быть признаком серьёзных проблем с двигателем.

Проверьте подвеску и тормозную систему

Обратите внимание на состояние подвески и тормозов. Неравномерный износ шин может быть признаком проблем с подвеской. При торможении автомобиль не должен вести в сторону.

Проверьте документы

Посмотрите все документы , включая сервисную книжку с отметками о прохождении ТО, регистрационные документы, страховку, инструкции на установленное дополнительное оборудование, если оно имеется. Наличие полной истории обслуживания может значительно повысить ценность автомобиля.

Проведите тест-драйв

Перед тест-драйвом нужно убрать из салона любые освежители. Запах в нём может указывать на различные проблемы с машиной:

затхлый — на засорение воздуховода или кондиционера;

бензиновый — на проблемы с топливной системой;

сладковатый — на подтекание антифриза.

Кроме этого, обращайте внимание на любые необычные звуки и вибрации.

Главные задачи тест-драйва — оценить управляемость, работу тормозной системы, коробки передач и двигателя. Проверьте, как автомобиль ведёт себя на разных скоростях и типах дорог. Заранее поищите на картах, где в округе есть грунтовая дорога, и протестируйте автомобиль на ней.

Закажите профессиональную диагностику

Если у вас нет достаточного опыта, можно заказать профессиональную диагностику автомобиля. Эксперты со специальными измерительными приборами смогут выявить скрытые проблемы, которые не видны при обычном осмотре.

Сравните цены

Прежде чем принимать решение о покупке, изучите рыночные цены на аналогичные модели. Это поможет понять, насколько справедлива та, которую просит продавец.

Кстати, для этого существуют специализированные инструменты на платформах — они принимают в расчёт историю автомобиля, состояние авто и его характеристики, а также историю цен в объявлениях в конкретном регионе.

Наблюдайте за поведением продавца

Например, желание быстро заключить сделку может быть признаком того, что с автомобилем что-то не так. Если вы нашли автомобиль на онлайн-сервисах с объявлениями, то первое впечатление о продавце можно сформировать по манере общения в личных сообщениях.