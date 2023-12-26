«Очень люблю хачапури». Бьянка раскрыла главные преграды для похудения
Российская и белорусская R&B-певица Бьянка (Татьяна Липницкая) рассказала, как тяжело ей далось похудение. По словам артистки, из-за гормонального сбоя она набрала 30 кг. Из-за этого у неё серьёзно ухудшилось самочувствие, работать стало тяжелее. Но летом она скинула 12 кг, и сейчас подписчики не без восторга отмечают прогресс. Однако Бьянка утверждает, что худеть ей тяжело, так как она неравнодушна к выпечке и фастфуду.
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«Я как будто рюкзак ношу 30-килограммовый постоянно сзади. Мне стало тяжело ходить, тяжело танцевать, тяжело петь, тяжело жить», — рассказала Бьянка подписчикам о наборе веса.
По её словам, она взяла себя в руки и начала много времени уделять спорту. Каждую неделю артистка ходила в бассейн, занималась лечебной физкультурой. Лишний вес за один день не ушёл, тем более от любимых вкусняшек Липницкая полностью отказаться так и не смогла.
«Тяжело соблюдать дисциплину, не есть… Я очень люблю хачапури, картошечку фри... У меня был сбой гормонов очень жёсткий, я очень много ела, а сейчас я перестала это делать, вот и всё», — поделилась Бьянка.
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