«Очень люблю хачапури». Бьянка раскрыла главные преграды для похудения

«Я как будто рюкзак ношу 30-килограммовый постоянно сзади. Мне стало тяжело ходить, тяжело танцевать, тяжело петь, тяжело жить», — рассказала Бьянка подписчикам о наборе веса.

По её словам, она взяла себя в руки и начала много времени уделять спорту. Каждую неделю артистка ходила в бассейн, занималась лечебной физкультурой. Лишний вес за один день не ушёл, тем более от любимых вкусняшек Липницкая полностью отказаться так и не смогла.

«Тяжело соблюдать дисциплину, не есть… Я очень люблю хачапури, картошечку фри... У меня был сбой гормонов очень жёсткий, я очень много ела, а сейчас я перестала это делать, вот и всё», — поделилась Бьянка.

Ранее ведущая и актриса Алла Довлатова рассказала, что за месяц смогла сбросить 4 кг, питаясь в том числе салом. Как работает такая странная диета — узнайте здесь.