Очередь Джигана и Самойловой. Кто такая дискобабушка из Коми, которой помогают все звёзды

Дискобабушку знали многие охранники концертных залов, поэтому пропускали бесплатно. Так бабуля побывала на выступлениях Киркорова, Лазарева, Агутина, Лепса, Леонтьева и других. С поп-королём ей даже удалось станцевать на одной сцене — так впечатлила зажигалочка Киркорова, что он пригласил её подняться.

Из-за тяжёлой судьбы певец Сергей Лазарев и взял над ней шефство, сняв ей квартиру в Сыктывкаре. К делу подключились и рэпер Джиган с женой — блогершей и бизнесвумен Оксаной Самойловой. Та сама из республики Коми, только из города Ухты, поэтому не смогла пройти мимо. Блогерша пообещала исполнить ещё одну мечту бабушки и свозить её в Москву на крупный концерт какой-нибудь популярной звезды.

Как показала практика — возраст вообще ничему не помеха. Бабуля из Сыктывкара флексит на концертах и покоряет сердца звёзд, а шансонье Ицык Цыпер пишет песни в интересном миксе жанров и вирусится в соцсетях. Его хит «Дымок» даже обошёл по популярности главную песню из сериала «Слово пацана». Подробнее о нём можно почитать здесь, а о судьбе его песни — тут.