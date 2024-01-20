Опубликовано 20 января 2024, 03:00
1 мин.
Создатель «Ласкового мая» назвал необычную причину развода Кудрявцевой
Недавно телеведущая Лера Кудрявцева шокировала публику новостью о разводе с мужем Игорем Макаровым. Она намекнула, что причиной стала любовь супруга к алкоголю. Создатель группы «Ласковый май» Андрей Разин считает, что на самом деле проблемы в личной жизни у Кудрявцевой появились из-за трибьют-концерта к 50-летию Юрия Шатунова в «Крокусе». Она вела его вместе с Андреем Малаховым. Всех артистов, пришедших на концерт, Разин проклял.
© leratv\ Instagram (компания-владелец Meta — запрещённая в РФ экстремистская организация)
«Ну, очередная жертва Малахова. Андрей Малахов собирал артистов, которых я проклял. 31 декабря он опять собрал артистов... И Толик (Руденко) пошёл туда. Лолита пострадала. Лера Кудрявцева пострадала. Теперь и Руденко арестован», — сказал Разин, объясняя развод Кудрявцевой.
По словам продюсера, он призывал актёра Анатолия Руденко не идти на этот концерт, потому что там «всё опять подстава, и это всё против Юры Шатунова». На днях артиста поймали с наркотиками в Москве и арестовали.
Лера Кудрявцева, впрочем, долго горевать о разрыве с супругом не стала. Почти сразу после ухода от Макарова она дала объявление о знакомстве.