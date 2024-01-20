Создатель «Ласкового мая» назвал необычную причину развода Кудрявцевой

«Ну, очередная жертва Малахова. Андрей Малахов собирал артистов, которых я проклял. 31 декабря он опять собрал артистов... И Толик (Руденко) пошёл туда. Лолита пострадала. Лера Кудрявцева пострадала. Теперь и Руденко арестован», — сказал Разин, объясняя развод Кудрявцевой.

По словам продюсера, он призывал актёра Анатолия Руденко не идти на этот концерт, потому что там «всё опять подстава, и это всё против Юры Шатунова». На днях артиста поймали с наркотиками в Москве и арестовали.

Лера Кудрявцева, впрочем, долго горевать о разрыве с супругом не стала. Почти сразу после ухода от Макарова она дала объявление о знакомстве.