«Очнулся — гипс». Россиянам напомнили, как избежать падений зимой

Кроме того, что нужно следить за ногами, желательно, чтобы ещё и руки были свободно.

«Если вы точно понимаете, что под ногами лёд, надо чуть согнуть колени, чтобы балансировать», — сказал Терновой.

Обувь он порекомендовал выбирать с зимним протектором. А ещё она должна быть удобной, по размеру и сезону, напомнил врач-травматолог, ортопед АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Сергей Малыхин.

А ещё Терновой предупредил, что если человек упал на спину и сломал позвонок, сам он не сможет это определить. Поэтому если появилась боль в спине, обязательно нужно сделать рентгеновский снимок.