«Очнулся — гипс». Россиянам напомнили, как избежать падений зимой
Зимой сложно совсем исключить вероятность падений и травм, но, соблюдая правила безопасности, этот риск реально свести к минимуму. Сейчас же большинство людей идут, не глядя под ноги, а уставившись в экран телефона. Это работает против них, отметил в беседе с RT директор центра реабилитации Сеченовского университета Константин Терновой.
Кроме того, что нужно следить за ногами, желательно, чтобы ещё и руки были свободно.
«Если вы точно понимаете, что под ногами лёд, надо чуть согнуть колени, чтобы балансировать», — сказал Терновой.
Обувь он порекомендовал выбирать с зимним протектором. А ещё она должна быть удобной, по размеру и сезону, напомнил врач-травматолог, ортопед АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Сергей Малыхин.
А ещё Терновой предупредил, что если человек упал на спину и сломал позвонок, сам он не сможет это определить. Поэтому если появилась боль в спине, обязательно нужно сделать рентгеновский снимок.