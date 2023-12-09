Жизнь
18:40, 09 декабря 2023
1 мин.

«Очнулся — гипс». Россиянам напомнили, как избежать падений зимой

Зимой сложно совсем исключить вероятность падений и травм, но, соблюдая правила безопасности, этот риск реально свести к минимуму. Сейчас же большинство людей идут, не глядя под ноги, а уставившись в экран телефона. Это работает против них, отметил в беседе с RT директор центра реабилитации Сеченовского университета Константин Терновой.

«Очнулся — гипс». Россиянам напомнили, как избежать падений зимой
© Freepik/freepik

Кроме того, что нужно следить за ногами, желательно, чтобы ещё и руки были свободно.

«Если вы точно понимаете, что под ногами лёд, надо чуть согнуть колени, чтобы балансировать», — сказал Терновой.

Обувь он порекомендовал выбирать с зимним протектором. А ещё она должна быть удобной, по размеру и сезону, напомнил врач-травматолог, ортопед АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Сергей Малыхин.

А ещё Терновой предупредил, что если человек упал на спину и сломал позвонок, сам он не сможет это определить. Поэтому если появилась боль в спине, обязательно нужно сделать рентгеновский снимок.

Редакция
RSS

infoforme.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.