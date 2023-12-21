Одеваемся как герои сериала «Слово пацана»

По словам специалиста, советский стиль стал популярен не только в России, но и по всему миру, в том числе из-за дизайнеров Гоши Рубчинского и Дэмны Гвасалии, которые представили свои коллекции публике в 2010—2015 годах, чем вызвали в ретровейве интерес к российской эстетике.

Обычно найти одежду в стиле какого-нибудь хайпового явления не составляет проблем. И с новым сериалом происходит всё ровно то же самое.

«Предприимчивые российские производители и ресейлеры уже успели сделать всё возможное, чтобы удовлетворить растущий спрос на одежду как у героев сериала. Проверьте сами, просто введите "слово пацана" на любой ресейл-платформе вроде "Авито". Вы увидите сотни вариантов курток, спортивных костюмов и свитеров точь-в-точь как на экране», — заявил эксперт.

Для нового ретрообраза потребуются основные и знаковые элементы, например:

тёплая куртка с внутренней отделкой из овчины (можно найти в магазине);

шерстяной свитер с орнаментом (скорее всего, только в комиссионке);

полноценная меховая шапка;

объёмный мохеровый и шерстяной шарф.

«Шапки в достатке представлены в сериале, и они точно найдутся на даче у родителей. Не уверен, что носить их удобно, зато вы точно не простудитесь и сделаете несколько забавных фоток для соцсетей», — сказал Наз Маер.

А с шарфами проблемы точно не возникнет, их можно будет найти и в секонд-хендах, и в магазинах, просто потому что они в тренде уже несколько лет подряд. Точно такие же модели в винтажном стиле каждый сезон выпускают люксовые бренды вроде Acne studios, Barbour, Woolrich и других, но платить сумасшедшие деньги за аксессуар необязательно.

Дизайнер понадеялся, что сериал поспособствует общему тренду на рост вторичного потребления и многие вещи получат вторую жизнь. И, судя по обилию предложений одежды и аксессуаров на ресейл-площадках с припиской «как в "Слове пацана"», проблем с поиском деталей для образа не возникнет. К тому же в России собрались выпускать различные товары под логотипом популярного сериала, глядишь, и до одежды доберутся.