Опубликовано 25 января 2024, 16:00
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Одиноких родителей запретили увольнять, если ребёнку ещё не стукнуло 16 лет
Госдума приняла законопроект о запрете увольнения одиноких родителей детей до 16 лет. Документ приняли в окончательном третьем чтении. Похожая норма в российском законодательстве уже была — запрещалось увольнять матерей и отцов-одиночек с детьми до 14 лет. Но теперь этот возраст увеличили. Всё потому, что дети получают основное общее образование, то есть заканчивают девять классов, в основном к 16 годам.
Freepik/yanalya
Законопроект внесла на рассмотрение в Госдуму в августе 2023 года группа сенаторов и депутатов ЛДПР. По их мнению, пока детям, которых воспитывает только один родитель, не исполнилось 16 лет, их маме или отцу нужна дополнительная защита от государства.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что о поправках в законодательстве на этот счёт не раз просили россияне. Всё потому, что семья, например, из матери и школьника, при увольнении первой может просто остаться без средств к существованию.
Тут можно узнать, какие социальные выплаты положены отцам-одиночкам в России.
Автор:Анна Рожкова
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