Одиноких родителей запретили увольнять, если ребёнку ещё не стукнуло 16 лет

Законопроект внесла на рассмотрение в Госдуму в августе 2023 года группа сенаторов и депутатов ЛДПР. По их мнению, пока детям, которых воспитывает только один родитель, не исполнилось 16 лет, их маме или отцу нужна дополнительная защита от государства.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что о поправках в законодательстве на этот счёт не раз просили россияне. Всё потому, что семья, например, из матери и школьника, при увольнении первой может просто остаться без средств к существованию.

Тут можно узнать, какие социальные выплаты положены отцам-одиночкам в России.