Одна из самых сексуальных актрис России раскрыла, как утром не получить от неё на орехи
40-летняя Наталья Рудова считается одной из самых красивых российских актрис, даже журнал Maxim признал за ней это звание в 2017 году. Поэтому с такой дамой рядом мечтает оказаться любой мужчина. Но есть нюанс, звезда призналась, что по утрам у неё очень тяжёлый характер, поэтому нужно знать к ней особый подход, чтобы уйти невредимым.
Как объяснила Рудова, она по жизни вообще счастливый человек, потому что занимается любимым делом — актёрством. Однако утро ей тяжело даётся, как и многим из нас. Чтобы раскачаться и настроиться на позитивный лад, звезде нужно время и два обязательных условия:
- чашка свежего кофе;
- вкусный и плотный завтрак.
После этого Рудова готова сменить гнев на милость и выслушать любую просьбу или предложение. Эта памятка пригодится её будущему кавалеру, но пока его на горизонте не видно. Об отношениях артистки ничего не известно — ей приписывали роман едва ли не с каждым коллегой мужского пола, но это всё оказывалось слухами.
Сейчас Рудова свободна и даже выкатила требования для будущего возлюбленного. Проверить, получится ли пройти по параметрам, можно здесь.