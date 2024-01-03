Одна из самых сексуальных актрис России раскрыла, как утром не получить от неё на орехи

Как объяснила Рудова, она по жизни вообще счастливый человек, потому что занимается любимым делом — актёрством. Однако утро ей тяжело даётся, как и многим из нас. Чтобы раскачаться и настроиться на позитивный лад, звезде нужно время и два обязательных условия:

чашка свежего кофе;

вкусный и плотный завтрак.

После этого Рудова готова сменить гнев на милость и выслушать любую просьбу или предложение. Эта памятка пригодится её будущему кавалеру, но пока его на горизонте не видно. Об отношениях артистки ничего не известно — ей приписывали роман едва ли не с каждым коллегой мужского пола, но это всё оказывалось слухами.

Сейчас Рудова свободна и даже выкатила требования для будущего возлюбленного. Проверить, получится ли пройти по параметрам, можно здесь.