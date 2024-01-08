Офицеры ФСБ захотели царь-взятку на 5 млрд рублей
В Москве завели уголовное дело на сотрудников управления «М» ФСБ России, которое занимается в том числе противодействием коррупции в Верховном суде, МЧС и силовых ведомствах. Причём взятки — лишь один эпизод в серии преступлений, в которых обвиняют эфэсбэшников. Одного из них заключили под стражу, двое других — под домашним арестом. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Обвиняемые — Алексей Царёв, Сергей Манышкин и Александр Ушаков. На всех открыто дело о покушении на получение взяток на сумму свыше 5 млрд рублей. Ушакова дополнительно обвиняют в организации преступного сообщества с использованием служебного положения. Его арестовали.
Двое других — Царёв и Манышкин — под домашним арестом. Они заключили сделку со следствием и дали показания на соучастников преступления. Избрание им меры пресечения подтвердили в 235-м гарнизонном военном суде. От других комментариев там отказались.
Ранее начальник волгоградского МЧС взбесился из-за обвинений в коррупции. Тому, кто написал на него жалобу в прокуратуру, чиновник пожелал: «Чтобы руки отсохли и онкологией заболела вся семья».