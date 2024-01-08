Офицеры ФСБ захотели царь-взятку на 5 млрд рублей

Обвиняемые — Алексей Царёв, Сергей Манышкин и Александр Ушаков. На всех открыто дело о покушении на получение взяток на сумму свыше 5 млрд рублей. Ушакова дополнительно обвиняют в организации преступного сообщества с использованием служебного положения. Его арестовали.

Двое других — Царёв и Манышкин — под домашним арестом. Они заключили сделку со следствием и дали показания на соучастников преступления. Избрание им меры пресечения подтвердили в 235-м гарнизонном военном суде. От других комментариев там отказались.

Ранее начальник волгоградского МЧС взбесился из-за обвинений в коррупции. Тому, кто написал на него жалобу в прокуратуру, чиновник пожелал: «Чтобы руки отсохли и онкологией заболела вся семья».