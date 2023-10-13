Ограниченная серия от Маска. В продажу поступили пиво и кружки в стиле Tesla Cybertruck

Илон Маск поделился новостью о старте продаж на своей странице в X (ранее Twitter) и даже дал ссылку на сайт. Комплект CyberBeer + CyberStein Limited Edition Set включает в себя две бутылки пива Halles Lager с европейским хмелем Saaz и Hallertau и две кружки. И то и другое имеет уникальный дизайн, который напоминает кузов электрического пикапа Cybertruck. Его Tesla представила в 2019 году.

Задумка выпустить пиво в стиле Cybertruck у Маска родилась в 2021-м на Giga Fest. Это мероприятие было посвящено запуску завода Gigafactory Berlin в Германии.

Кстати, к пиву Tesla предлагают и открывалку в том же стиле. Она в набор не входит и продаётся отдельно — $50 (около 4 800 рублей). Впрочем, у Маска полно и других идей. Недавно он сообщил, что планирует создавать «невероятные кибертела».