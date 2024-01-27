Жизнь
Опубликовано 27 января 2024, 09:20
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Окна машины превратились в ледышки? Вот решение проблемы

Зима — нелёгкое время и для автомобилей, и для их водителей. Две частые проблемы — запотевание и обледенение стёкол. На борьбу с ними каждый раз приходится отдавать силы и время, поэтому лучше всего просто не дать такой неприятности появиться. Как это сделать, «Российской газете» рассказал технический директор сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов.
Окна машины превратились в ледышки? Вот решение проблемы
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Почему стёкла автомобиля запотевают и замерзают изнутри

До поездки: сели в машину со снегом на ботинках и одежде, хорошенько прогрели салон — стало тепло и влажно. Результат — запотевшие стёкла.

После поездки: в машине было тепло, вы её припарковали и заглушили двигатель — сами пошли домой, а авто осталось дожидаться на морозе. В итоге осевшая на нём влага превращается в лёд.

Как предотвратить запотевание стёкол в машине

  1. Свести к минимуму попадание лишней влаги в салон: очистите обувь и одежду от снега до того, как закроете дверь. После каждой поездки выливайте на улицу воду с ковриков.

  2. Регулярно проветривать салон. Стёкла не обледенеют, если выровнять температуру на улице и в машине до того, как поставите её на улице на ночь.

  3. Проверить фильтр салона. Сменить на новый стоит, если он забился, или же пропускает в салон вместе с воздухом влагу. «Затраты небольшие, а эффект от новых лёгких автомобиля очень положительный, как для здоровья пассажиров, так и для машины», — сказал Рузанов.

До этого автоэксперт Вячеслав Темников рассказал, как завести машину после холодной ночи.

Автор:Кира Полякова
Редакция
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