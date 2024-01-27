Окна машины превратились в ледышки? Вот решение проблемы

Почему стёкла автомобиля запотевают и замерзают изнутри

До поездки: сели в машину со снегом на ботинках и одежде, хорошенько прогрели салон — стало тепло и влажно. Результат — запотевшие стёкла.

После поездки: в машине было тепло, вы её припарковали и заглушили двигатель — сами пошли домой, а авто осталось дожидаться на морозе. В итоге осевшая на нём влага превращается в лёд.

Как предотвратить запотевание стёкол в машине

Свести к минимуму попадание лишней влаги в салон: очистите обувь и одежду от снега до того, как закроете дверь. После каждой поездки выливайте на улицу воду с ковриков. Регулярно проветривать салон. Стёкла не обледенеют, если выровнять температуру на улице и в машине до того, как поставите её на улице на ночь. Проверить фильтр салона. Сменить на новый стоит, если он забился, или же пропускает в салон вместе с воздухом влагу. «Затраты небольшие, а эффект от новых лёгких автомобиля очень положительный, как для здоровья пассажиров, так и для машины», — сказал Рузанов.

До этого автоэксперт Вячеслав Темников рассказал, как завести машину после холодной ночи.