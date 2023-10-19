Окна можно не заклеивать. Россиянам рассказали, как сохранить тепло в доме

На улице погода шепчет, а дома отопление если и появилось, то не у всех оно шпарит на полную. Поэтому приходится выкручивать регулятор на всю и поддавать дровишек там, где можно. Это всегда выливается в копеечку, которая даже у самых стойких выбивает слезу. Как хорошенько согреться и не потратить на отопление последние деньги — в материале ниже.