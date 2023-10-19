Окна можно не заклеивать. Россиянам рассказали, как сохранить тепло в доме
На улице погода шепчет, а дома отопление если и появилось, то не у всех оно шпарит на полную. Поэтому приходится выкручивать регулятор на всю и поддавать дровишек там, где можно. Это всегда выливается в копеечку, которая даже у самых стойких выбивает слезу. Как хорошенько согреться и не потратить на отопление последние деньги — в материале ниже.
Проблема отопления стоит ребром у многих россиян. Поэтому руководитель строительной компании «СК ЮКО» Вадим Юлдашев рассказал, как зимой сэкономить и не замёрзнуть. Владельцам частных домов лучше установить:
приточно-вытяжную установку с рекуперацией. Она помогает циркуляции воздуха и поддерживает комфортную температуру в помещении. К тому же она очищает воздух и увлажняет — такие штучки помогают сохранять до 50% влаги в комнате;
энергосберегающие окна;
входные двери с терморазрывом, то есть карманом, который отделяет холодную внешнюю часть двери от нагретой внутренней;
систему «Умный дом» — она может реагировать на температуру за бортом и корректировать отопление, например, делать слабее. Это поможет сэкономить.
Как ещё можно согреться зимой?
- Продуть батареи, если они плохо нагреваются.
- Утеплить окна и двери.
- Использовать обогреватели.
- Использовать электрические одеяла.
- Купить тёплые ковры.
- Повесить плотные шторы.
- Сделать перестановку, чтобы изолировать холодные стены.