Жизнь
09:00, 19 октября 2023
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Окна можно не заклеивать. Россиянам рассказали, как сохранить тепло в доме

На улице погода шепчет, а дома отопление если и появилось, то не у всех оно шпарит на полную. Поэтому приходится выкручивать регулятор на всю и поддавать дровишек там, где можно. Это всегда выливается в копеечку, которая даже у самых стойких выбивает слезу. Как хорошенько согреться и не потратить на отопление последние деньги — в материале ниже.

Окна можно не заклеивать. Россиянам рассказали, как сохранить тепло в доме
© Freepik

Проблема отопления стоит ребром у многих россиян. Поэтому руководитель строительной компании «СК ЮКО» Вадим Юлдашев рассказал, как зимой сэкономить и не замёрзнуть. Владельцам частных домов лучше установить:

  • приточно-вытяжную установку с рекуперацией. Она помогает циркуляции воздуха и поддерживает комфортную температуру в помещении. К тому же она очищает воздух и увлажняет — такие штучки помогают сохранять до 50% влаги в комнате;

  • энергосберегающие окна;

  • входные двери с терморазрывом, то есть карманом, который отделяет холодную внешнюю часть двери от нагретой внутренней;

  • систему «Умный дом» — она может реагировать на температуру за бортом и корректировать отопление, например, делать слабее. Это поможет сэкономить.

Как ещё можно согреться зимой?

  1. Продуть батареи, если они плохо нагреваются.
  2. Утеплить окна и двери.
  3. Использовать обогреватели.
  4. Использовать электрические одеяла.
  5. Купить тёплые ковры.
  6. Повесить плотные шторы.
  7. Сделать перестановку, чтобы изолировать холодные стены.
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