Жизнь
Опубликовано 09 февраля 2024, 20:50
1 мин.

Олаф Шольц встретил своего двойника-сенатора и не удержался от селфи

Канцлер ФРГ Олаф Шольц приехал в США и сделал селфи с американским сенатором, похожим на него как две капли воды. Глава правительства выложил фото в Сеть, подписав его так: «Приятно снова увидеть моего двойника — Криса Кунса». А американец на своём сайте в шутку предложил подписчикам угадать, кто есть кто на фото. Оба политика и правда весьма похожи, но их можно отличить по одной детали — у сенатора на лацкане пиджака значок с флагом США.
Олаф Шольц встретил своего двойника-сенатора и не удержался от селфи

© ChrisCoons/X

Как отметил телеканал NTV, Шольц и Кунс пересекаются не в первый раз. В 2021 и 2023 годах они тоже позировали вместе, и уже тогда их называли двойниками.

Сейчас немецкий канцлер ждёт встречи с президентом США Джо Байденом.

Шольц умеет удивлять своими фотографиями. В начале сентября 2023 года канцлер опубликовал в соцсети Х фото с пиратской повязкой на глазу. Как оказалось, немецкий лидер получил травму во время занятий спортом. К публикации он оставил подпись: «Я с нетерпением жду мемов». Они тоже не заставили себя долго ждать.

Автор:Сергей Свешников
Редакция
RSS

infoforme.ru, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.