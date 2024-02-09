Олаф Шольц встретил своего двойника-сенатора и не удержался от селфи

Как отметил телеканал NTV, Шольц и Кунс пересекаются не в первый раз. В 2021 и 2023 годах они тоже позировали вместе, и уже тогда их называли двойниками.

Сейчас немецкий канцлер ждёт встречи с президентом США Джо Байденом.

Шольц умеет удивлять своими фотографиями. В начале сентября 2023 года канцлер опубликовал в соцсети Х фото с пиратской повязкой на глазу. Как оказалось, немецкий лидер получил травму во время занятий спортом. К публикации он оставил подпись: «Я с нетерпением жду мемов». Они тоже не заставили себя долго ждать.