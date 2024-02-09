Опубликовано 09 февраля 2024, 20:50
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Олаф Шольц встретил своего двойника-сенатора и не удержался от селфи
Канцлер ФРГ Олаф Шольц приехал в США и сделал селфи с американским сенатором, похожим на него как две капли воды. Глава правительства выложил фото в Сеть, подписав его так: «Приятно снова увидеть моего двойника — Криса Кунса». А американец на своём сайте в шутку предложил подписчикам угадать, кто есть кто на фото. Оба политика и правда весьма похожи, но их можно отличить по одной детали — у сенатора на лацкане пиджака значок с флагом США.
© ChrisCoons/X
Как отметил телеканал NTV, Шольц и Кунс пересекаются не в первый раз. В 2021 и 2023 годах они тоже позировали вместе, и уже тогда их называли двойниками.
Сейчас немецкий канцлер ждёт встречи с президентом США Джо Байденом.
Шольц умеет удивлять своими фотографиями. В начале сентября 2023 года канцлер опубликовал в соцсети Х фото с пиратской повязкой на глазу. Как оказалось, немецкий лидер получил травму во время занятий спортом. К публикации он оставил подпись: «Я с нетерпением жду мемов». Они тоже не заставили себя долго ждать.