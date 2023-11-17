Олды тут? Макс +100500 впервые стал отцом
Известный с начала 2010-х годов российский видеоблогер Макс +100500 (Максим Голополосов) поделился с поклонниками радостным событием: он впервые стал отцом. Его супруга Анастасия Боднар родила сына 15 ноября 2023 года. Об этом Голополосов сообщил в своих социальных сетях.
© pomeschitsa/Instagram (запрещён в РФ, владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Малыша назвали Лукой, рассказал журнал Maxim. Пара вместе с 2015 года, а женаты с апреля 2022 года. Осенью 2022-го они переехали в Казахстан.
О том, что Максим и Анастасия ждут ребёнка, они сообщили в первую годовщину свадьбы. Вскоре после этого пара ездила на отдых в Канаду, куда решила вернуться на роды. Как отметило издание, отметки на последних фотографиях Максима и Анастасии говорят о том, что Лука родился именно там.
Максим Голополосов стал популярным в начале 2010-х годов благодаря своему шоу «+100500» на ютуб-канале AdamThomasMoran. В нём он в саркастичной манере комментировал популярные интернет-видеоролики на фоне леопардового ковра. Аналогичное шоу Голополосов вёл и на телеканале «Че». Также Максим развивает свой видеоблог MoranDays.