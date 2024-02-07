Опубликовано 07 февраля 2024, 17:50
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Ольга Бузова высмеяла бывшего мужа Дмитрия Тарасова на съёмках шоу
Ведущая приняла участие в съёмках телешоу «Это нормально?». В студии гости делились мнением по вопросу, нормально ли указывать девушке на лишний вес, чтобы стимулировать её заняться спортом. Бузова взяла слово, чтобы рассказать историю из своей жизни, и сопроводила её ярким вступлением, посвящённым экс-избраннику. Певица напомнила, за счёт кого о нём когда-то все узнали.
Телеведущая начала с того, что была замужем со спортсменом Дмитрием Тарасовым.
«Но его уже не знают, раньше знали… Зачем я про него напомнила? Никто бы не вспомнил», — сказала она.
После этого в зале раздался смех.
Бузова снова попыталась рассказать историю, но всё же сначала закинула ещё один камешек в огород Тарасова. Она добавила, что раньше Дмитрий играл за её команду, а теперь он без команды.
Развод Бузовой с Тарасовым стал одним из самых тяжёлых событий в её биографии. Пара прожила вместе с 2012 по 2016 год. После этого певица и спортсмен периодически публично высказываются о своих отношениях. Например, в одном из недавних интервью певица рассказала, что в браке с Тарасовым ей приходилось ночами варить борщи.