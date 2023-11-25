Поклонники осудили Ольгу Орлову за желание стать многодетной мамой
Певица и телеведущая Ольга Орлова призналась, что всё чаще подумывает о третьем ребёнке. У ведущей «Дома-2» уже есть двое детей. Старшему сыну 22 года, младшего она родила 9 месяцев назад. Во время второй беременности хейтеры обвиняли 46-летнюю звезду в постановочной беременности. После того как она поделилась планами о третьем ребёнке, её тоже поддержали далеко не все.
Общаясь с поклонниками в соцсетях, Орлова заявила, что в последнее время её всё чаще посещает мысль «сходить за ещё одним ребёночком», сообщила Центральная служба новостей.
Увы, не все подписчики поддержали экс-солистку «Блесящих» в этом решении. Вторые роды, на которые Орлова решилась в 45, тоже не все её фанаты воспринимали с таким же энтузиазмом, как певица. Кое-кто даже говорил, что ребёнка за Орлову выносила суррогатная мать, а сама звезда всего лишь носила накладной живот.
Впрочем, нашлись и те, кто пожелал Орловой поскорее стать многодетной мамой.
Недавно прибавление в семействе произошло у американской актрисы, певицы и фотомодели Пэрис Хилтон. Причём она стала мамой второй раз за год. Как так вышло — читайте здесь.