Поклонники осудили Ольгу Орлову за желание стать многодетной мамой

Общаясь с поклонниками в соцсетях, Орлова заявила, что в последнее время её всё чаще посещает мысль «сходить за ещё одним ребёночком», сообщила Центральная служба новостей.

Увы, не все подписчики поддержали экс-солистку «Блесящих» в этом решении. Вторые роды, на которые Орлова решилась в 45, тоже не все её фанаты воспринимали с таким же энтузиазмом, как певица. Кое-кто даже говорил, что ребёнка за Орлову выносила суррогатная мать, а сама звезда всего лишь носила накладной живот.

Впрочем, нашлись и те, кто пожелал Орловой поскорее стать многодетной мамой.

Недавно прибавление в семействе произошло у американской актрисы, певицы и фотомодели Пэрис Хилтон. Причём она стала мамой второй раз за год. Как так вышло — читайте здесь.