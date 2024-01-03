Жизнь
15:20, 03 января 2024
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«Он не просит у меня». Мария Аронова рассказала, как живёт с безработным мужем

Семью актрисы Марии Ароновой можно назвать прогрессивной. Пока мать семейства зарабатывает съёмками и спектаклями, её муж Евгений Фомин ведёт домашнее хозяйство и присматривает за детьми. Артистку такое положение дел вполне устраивает. Семейную модель, когда безработный супруг финансово не зависит от работающего, она, по её признанию, подсмотрела у собственных родителей.

«Он не просит у меня». Мария Аронова рассказала, как живёт с безработным мужем
© YouTube-канал «Центральное телевидение»/кадр из видео

Аронова рассказала, что отремонтировала квартиру мужа, чтобы он мог сдавать её в аренду и зарабатывать на этом личные деньги. Это честное отношение к человеку, который посвятил себя семье, добавила артистка.

«Собственные деньги у него есть. Он не просит их у меня. Это унизительно», — сказала она в интервью «Антенне-Телесемь».

Аронова и Фомин вместе четверть века. У пары двое детей — сын Владислав Гандрабура от первого брака актрисы и их общая дочь 19-летняя дочь Серафима.

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Автор:Евгения Лещова
Редакция
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