«Он не просит у меня». Мария Аронова рассказала, как живёт с безработным мужем
Семью актрисы Марии Ароновой можно назвать прогрессивной. Пока мать семейства зарабатывает съёмками и спектаклями, её муж Евгений Фомин ведёт домашнее хозяйство и присматривает за детьми. Артистку такое положение дел вполне устраивает. Семейную модель, когда безработный супруг финансово не зависит от работающего, она, по её признанию, подсмотрела у собственных родителей.
Аронова рассказала, что отремонтировала квартиру мужа, чтобы он мог сдавать её в аренду и зарабатывать на этом личные деньги. Это честное отношение к человеку, который посвятил себя семье, добавила артистка.
«Собственные деньги у него есть. Он не просит их у меня. Это унизительно», — сказала она в интервью «Антенне-Телесемь».
Аронова и Фомин вместе четверть века. У пары двое детей — сын Владислав Гандрабура от первого брака актрисы и их общая дочь 19-летняя дочь Серафима.
Ранее 40-летняя актриса Наталья Рудова рассказала главную тайну о себе, которую надо знать её потенциальному бойфренду.