«Он не просит у меня». Мария Аронова рассказала, как живёт с безработным мужем

Аронова рассказала, что отремонтировала квартиру мужа, чтобы он мог сдавать её в аренду и зарабатывать на этом личные деньги. Это честное отношение к человеку, который посвятил себя семье, добавила артистка.

«Собственные деньги у него есть. Он не просит их у меня. Это унизительно», — сказала она в интервью «Антенне-Телесемь».

Аронова и Фомин вместе четверть века. У пары двое детей — сын Владислав Гандрабура от первого брака актрисы и их общая дочь 19-летняя дочь Серафима.

Ранее 40-летняя актриса Наталья Рудова рассказала главную тайну о себе, которую надо знать её потенциальному бойфренду.