Они сделают образ дешёвым. Россиянам назвали вещи, которые не стоит носить никогда

1. Вещи не по размеру

Слишком маленькие либо слишком большие вещи. Чаще всего мужчины и женщины вырастают из своего привычного размера, однако не хотят этого признавать, поэтому стремятся влезть в то, что уже давным-давно мало. Мужчины, например, часто выбирают футболки или рубашки, которые сильно обтягивают живот, или пиджаки, которые коротковаты или тянут в спине. Женщинам же свойственно выбирать облегающие платья, подчёркивающие несовершенства, или носить такую одежду в ожидании сброса веса. Стоит выбирать классную одежду, которая подходит вам здесь и сейчас. В противном случае вещи не по размеру будут сильно дешевить ваши образы и производить неправильное впечатление о вас.

2. Вещи не соответствуют особенностям фигуры

Здесь много разных нюансов — животик, бока, руки, рост и так далее. Без учёта этих особенностей, если вы выбираете просто случайные вещи, которые налезают на вас или просто выглядят модно на вешалке, образ смотрится очень дёшево, даже если вещи в нём дорогие.

3. Устаревшие вещи

Вещи, которые вы носили несколько лет назад, сильно дешевят образ. Если это не классно подобранная и универсальная база, которая актуальна вне времени, а сложные по конструкции вещи, фасон которых уже успел потерять актуальность, это будет дешевить образ.

4. Тонкие джемпера поверх рубашек

Такая ошибка гардероба одинаково дешевит образ и мужчин, и женщин. Всё потому, что не учитывается правило составления многослойности. Оно гласит: верхний слой одежды всегда должен быть плотнее нижнего, в противном случае это смотрится некрасиво.

5. Неаккуратные вещи

Это вещи в катышках, с торчащими нитками, с оторванными подолами или грязными пятнами. Не надо объяснять, что подобные детали сильно испортят любой, даже самый стильный и актуальный образ.