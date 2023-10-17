Они следят за вами. Айтишник назвал самые опасные приложения в смартфоне
В современном мире смартфон стал незаменимым устройством: с его помощью можно не только и уже не столько звонить, сколько работать, зарабатывать деньги и совершать покупки. И поэтому количество приложений на телефоне обычно зашкаливает, и редко кто следит за тем, чем занята память. А ведь обратная сторона всех этих возможность — угроза потери персональных данных.
По словам директора компании «ИТ-Резерв» Павла Мясоедова, обычно при покупке нового гаджета все старые данные, в том числе и приложения, переносят на него без разбора. Как минимум телефон оказывается забит ненужным софтом, а как максимум — шпионские программы продолжают следить за человеком годами.
Эксперт объяснил, что при скачивании бесплатного приложения мы автоматически подписываем пользовательское соглашение. В результате программа получает доступ к нашему местоположению, начинает следить за нашими действиями и может попытаться незаметно оформить платную подписку. Именно поэтому нужно регулярно чистить телефон и удалять ненужные приложения.
Мясоедов рекомендует смело отправлять в корзину программы вроде сканера QR-кода, фонарика и конвертера изображения в текст. Эти функции обычно уже есть в самом телефоне. Ещё стоит проверить, нет ли у вас на смартфоне этих приложений:
- Super Wallpapers Flashlight;
- Wallpaper Level;
- Contour Level Wallpaper;
- Player & iWallpaper;
- Video Maker;
- Pedometer;
- Powerful Flashlight;
- Super Bright Flashlight;
- Super Flashlight;
- Solitaire Game;
- Accurate Scanning of QR Code;
- Classic Card Game и других.
Эти программы уже попались на вредоносной деятельности, то есть за ними стоят хакеры. Так что лучше не рисковать. Эксперт напомнил, что любая программа стоит денег. Бесплатными приложения могут быть только в том случае, если их разработала крупная организация, преследующая общественные цели, либо разработчик встроил платный контент.
Впрочем, хакеры могут добраться и до другой техники. О том, как защитить компьютер от взлома, рассказали тут.