Они следят за вами. Айтишник назвал самые опасные приложения в смартфоне

По словам директора компании «ИТ-Резерв» Павла Мясоедова, обычно при покупке нового гаджета все старые данные, в том числе и приложения, переносят на него без разбора. Как минимум телефон оказывается забит ненужным софтом, а как максимум — шпионские программы продолжают следить за человеком годами.

Эксперт объяснил, что при скачивании бесплатного приложения мы автоматически подписываем пользовательское соглашение. В результате программа получает доступ к нашему местоположению, начинает следить за нашими действиями и может попытаться незаметно оформить платную подписку. Именно поэтому нужно регулярно чистить телефон и удалять ненужные приложения.

Мясоедов рекомендует смело отправлять в корзину программы вроде сканера QR-кода, фонарика и конвертера изображения в текст. Эти функции обычно уже есть в самом телефоне. Ещё стоит проверить, нет ли у вас на смартфоне этих приложений:

Super Wallpapers Flashlight;

Wallpaper Level;

Contour Level Wallpaper;

Player & iWallpaper;

Video Maker;

Pedometer;

Powerful Flashlight;

Super Bright Flashlight;

Super Flashlight;

Solitaire Game;

Accurate Scanning of QR Code;

Classic Card Game и других.

Эти программы уже попались на вредоносной деятельности, то есть за ними стоят хакеры. Так что лучше не рисковать. Эксперт напомнил, что любая программа стоит денег. Бесплатными приложения могут быть только в том случае, если их разработала крупная организация, преследующая общественные цели, либо разработчик встроил платный контент.

Впрочем, хакеры могут добраться и до другой техники. О том, как защитить компьютер от взлома, рассказали тут.