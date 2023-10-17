Жизнь
14:20, 17 октября 2023
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Они следят за вами. Айтишник назвал самые опасные приложения в смартфоне

В современном мире смартфон стал незаменимым устройством: с его помощью можно не только и уже не столько звонить, сколько работать, зарабатывать деньги и совершать покупки. И поэтому количество приложений на телефоне обычно зашкаливает, и редко кто следит за тем, чем занята память. А ведь обратная сторона всех этих возможность — угроза потери персональных данных.

Они следят за вами. Айтишник назвал самые опасные приложения в смартфоне
© Freeppik/DCStudio

По словам директора компании «ИТ-Резерв» Павла Мясоедова, обычно при покупке нового гаджета все старые данные, в том числе и приложения, переносят на него без разбора. Как минимум телефон оказывается забит ненужным софтом, а как максимум — шпионские программы продолжают следить за человеком годами.

Эксперт объяснил, что при скачивании бесплатного приложения мы автоматически подписываем пользовательское соглашение. В результате программа получает доступ к нашему местоположению, начинает следить за нашими действиями и может попытаться незаметно оформить платную подписку. Именно поэтому нужно регулярно чистить телефон и удалять ненужные приложения.

Мясоедов рекомендует смело отправлять в корзину программы вроде сканера QR-кода, фонарика и конвертера изображения в текст. Эти функции обычно уже есть в самом телефоне. Ещё стоит проверить, нет ли у вас на смартфоне этих приложений:

  • Super Wallpapers Flashlight;
  • Wallpaper Level;
  • Contour Level Wallpaper;
  • Player & iWallpaper;
  • Video Maker;
  • Pedometer;
  • Powerful Flashlight;
  • Super Bright Flashlight;
  • Super Flashlight;
  • Solitaire Game;
  • Accurate Scanning of QR Code;
  • Classic Card Game и других.

Эти программы уже попались на вредоносной деятельности, то есть за ними стоят хакеры. Так что лучше не рисковать. Эксперт напомнил, что любая программа стоит денег. Бесплатными приложения могут быть только в том случае, если их разработала крупная организация, преследующая общественные цели, либо разработчик встроил платный контент.

Впрочем, хакеры могут добраться и до другой техники. О том, как защитить компьютер от взлома, рассказали тут.

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