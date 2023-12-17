Они существуют? Илон Маск рассказал, есть ли инопланетяне в нашей галактике
Наверняка каждый россиянин хоть раз в жизни задавался вопросом, а есть ли всё-таки инопланетяне? Для всех заинтересованных в США открыли сайт с информацией и якобы даже видео об НЛО. Но тем не менее поймать «летающий корабль» за хвост пока не удалось. Аналогичное заявил и американский предприниматель и инженер, основатель компании — производителя космической техники SpaceX Илон Маск.
По словам Маска, доказательств существования инопланетян всё ещё нет.
«Я не видел доказательств (существования. — Прим. ред.) инопланетян — возможно, в этой части Галактики мы единственные существа с сознанием. Сознание — это маленькая свеча, и мы должны сделать всё, чтобы эта свеча не погасла», — заявил он на публичном мероприятии в Риме.
Маск высказывается по этой теме не впервые, но и раньше сомневался, что инопланетяне есть. Он не исключал, что может быть какая-то другая жизнь, но никаких её признаков не видел.
Зато российская певица Катя Лель абсолютно уверена в существовании пришельцев. По её мнению, больше 200 их разновидностей живут на неизвестных человечеству планетах.