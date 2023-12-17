Они существуют? Илон Маск рассказал, есть ли инопланетяне в нашей галактике

По словам Маска, доказательств существования инопланетян всё ещё нет.

«Я не видел доказательств (существования. — Прим. ред.) инопланетян — возможно, в этой части Галактики мы единственные существа с сознанием. Сознание — это маленькая свеча, и мы должны сделать всё, чтобы эта свеча не погасла», — заявил он на публичном мероприятии в Риме.

Маск высказывается по этой теме не впервые, но и раньше сомневался, что инопланетяне есть. Он не исключал, что может быть какая-то другая жизнь, но никаких её признаков не видел.

Зато российская певица Катя Лель абсолютно уверена в существовании пришельцев. По её мнению, больше 200 их разновидностей живут на неизвестных человечеству планетах.