Онкобольных россиян решили подбодрить полотенцами с раком

В Магадане разгорелся скандал из-за выдачи новых гигиенических изделий в палатах местной онкологической клиники. Администрация медучреждения решила раздать пациентам полотенца со знаками зодиака. Чем объяснялся такой выбор, неизвестно, но некоторые из больных раком людей получили полотенца с максимально неуместным принтом. На них был изображён… рак. Один из пациентов воспринял это как издёвку и пожаловался на клинику.