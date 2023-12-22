Жизнь
13:20, 22 декабря 2023
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Онкобольных россиян решили подбодрить полотенцами с раком

В Магадане разгорелся скандал из-за выдачи новых гигиенических изделий в палатах местной онкологической клиники. Администрация медучреждения решила раздать пациентам полотенца со знаками зодиака. Чем объяснялся такой выбор, неизвестно, но некоторые из больных раком людей получили полотенца с максимально неуместным принтом. На них был изображён… рак. Один из пациентов воспринял это как издёвку и пожаловался на клинику.

Онкобольных россиян решили подбодрить полотенцами с раком
© Magadan_live/vk.com

Снимок полотенца разместили магаданские телеграм-каналы. Предположительно, фото сделано в больничной палате. На полотенце изображён красный рак.

«Как сообщил наш источник в ведомстве, руководство облбольницы уже попросили убрать данные полотенца от греха подальше», — рассказал телеграм-канал «Дальстрой».

Похоже, кто-то в руководстве онкодиспансера сильно увлекается астрологией. А ведь ранее комиссия по лженауке Российской академии наук (РАН) подготовила целый меморандум, посвящённый именно этой теме. В этом документе учёные перечислили причины, почему астрологию нельзя считать наукой.

Автор:Сергей Свешников
Редакция
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