Онколог рассказал, когда можно полностью вылечить рак простаты

По словам Басанова, рак простаты на первой или второй стадиях полностью лечится в подавляющем большинстве случаев. Важно лишь обнаружить его как можно раньше и подобрать оптимальное лечение — это может быть гормональная терапия, операция или лучевая терапия, заявил онколог в беседе с РИАМО.

Для каждого пациента нужен свой подход. Например, «химию» назначают только при неэффективности другого лечения и развитии болезни. Если же опухоль у пожилого пациента не агрессивна, то врач, скорее всего, назначит гормоны и регулярный мониторинг.

В то же время распознать рак простаты на ранних стадиях бывает непросто. Как минимум мужчину должны насторожить нарушения мочеиспускания, чувство неполного опорожнения мочевого пузыря, появление дополнительных примесей в моче, болевые ощущения в промежности, отметил медик.

В группе риска также те, у кого есть простатит, мочекаменная болезнь, болезни прямой кишки, паховые грыжи и дивертикулёз.

О том, какие анализы нужно сдавать мужчинам и женщинам, чтобы не пропустить рак, рассказали в этом материале.