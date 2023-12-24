Опасно ли излучение от телефона? Наконец-то, выяснили точно

Протасов уточнил, что люди более 2,5 часа в день «сидят» в телефонах. Так что лучше переживать за их глаза, шею, руки и психику, чем за радиоактивное излучение.

Эксперт развеял ещё одно давнее потребительское заблуждение. Речь о порошковом вине. Он объяснил, что это не вино из порошка, а сухой винный материал, усушенное вино, то есть вино из которого удалена часть влаги.

Ранее учёные развеяли ещё один миф о телефонах. Оказывается, синий свет никак не влияет на сон.