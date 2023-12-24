Опасно ли излучение от телефона? Наконец-то, выяснили точно
Руководитель Роскачества Максим Протасов в беседе с РИА «Новости» рассказал, что радиактивность телефонов — это не больше, чем популярный миф. Излучение от гаджетов находится на уровне бытовых приборов. Это доказано измерениями, отметил он. Так что никакого научного подтверждения этим страшилкам нет. Но вот в остальном от гаджетов мало хорошего.
Протасов уточнил, что люди более 2,5 часа в день «сидят» в телефонах. Так что лучше переживать за их глаза, шею, руки и психику, чем за радиоактивное излучение.
Эксперт развеял ещё одно давнее потребительское заблуждение. Речь о порошковом вине. Он объяснил, что это не вино из порошка, а сухой винный материал, усушенное вино, то есть вино из которого удалена часть влаги.
Ранее учёные развеяли ещё один миф о телефонах. Оказывается, синий свет никак не влияет на сон.