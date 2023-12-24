Жизнь
21:20, 24 декабря 2023
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Опасно ли излучение от телефона? Наконец-то, выяснили точно

Руководитель Роскачества Максим Протасов в беседе с РИА «Новости» рассказал, что радиактивность телефонов — это не больше, чем популярный миф. Излучение от гаджетов находится на уровне бытовых приборов. Это доказано измерениями, отметил он. Так что никакого научного подтверждения этим страшилкам нет. Но вот в остальном от гаджетов мало хорошего.

Опасно ли излучение от телефона? Наконец-то, выяснили точно
© Freepik

Протасов уточнил, что люди более 2,5 часа в день «сидят» в телефонах. Так что лучше переживать за их глаза, шею, руки и психику, чем за радиоактивное излучение.

Эксперт развеял ещё одно давнее потребительское заблуждение. Речь о порошковом вине. Он объяснил, что это не вино из порошка, а сухой винный материал, усушенное вино, то есть вино из которого удалена часть влаги.

Ранее учёные развеяли ещё один миф о телефонах. Оказывается, синий свет никак не влияет на сон.

Автор:Анна Рожкова
Редакция
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