Опасные инъекции. Омич 4 года увеличивал пенис и в итоге чуть его не потерял

Делать инъекции вазелинового масла 32-летний омич начал 4 года назад. Он хотел увеличить свой пенис в размерах и подарить непередаваемые новые ощущения своей пассии.

Как пишет Mash, орган действительно постепенно увеличивался в размерах. Однако в 2023 году мужчина заметил странные покраснения и бугорки на пенисе, с которыми решил обратиться к врачу.

Медик думал недолго: аллергия и воспаления. Очевидно, что «хозяйству» омича вазелиновое масло, мягко говоря, не понравилось, и оно начало его отвергать.

Пришлось ложиться на операцию. Точнее, сразу на две с перерывом в 4 месяца. Это чудо, но врачам удалось спасти половой орган омича, он даже сможет делать детей и ходить в туалет.

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