Опасные инъекции. Омич 4 года увеличивал пенис и в итоге чуть его не потерял
Не все в 2023 году вспомнят Кирилла Терешина, блогера-уникума, решившего накачать себе бицепсы при помощи синтола и породившего тем самым легендарный мем про «руки-базуки». Похоже, пример Терешина вдохновил в 2019-м жителя Омска, который проделал схожую процедуру со своим детородным органом, использовав вместо синтола другое «топливо».
Делать инъекции вазелинового масла 32-летний омич начал 4 года назад. Он хотел увеличить свой пенис в размерах и подарить непередаваемые новые ощущения своей пассии.
Как пишет Mash, орган действительно постепенно увеличивался в размерах. Однако в 2023 году мужчина заметил странные покраснения и бугорки на пенисе, с которыми решил обратиться к врачу.
Медик думал недолго: аллергия и воспаления. Очевидно, что «хозяйству» омича вазелиновое масло, мягко говоря, не понравилось, и оно начало его отвергать.
Пришлось ложиться на операцию. Точнее, сразу на две с перерывом в 4 месяца. Это чудо, но врачам удалось спасти половой орган омича, он даже сможет делать детей и ходить в туалет.
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