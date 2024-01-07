Операция «Воскресить мамонта». Учёные задумали разнообразить фауну

Российские учёные ещё в 2008 году расшифровали последовательность митохондриальной ДНК мамонта, а в 2011 году вместе с иностранными коллегами повторили 70% ДНК, а дальше дело не пошло. Но в Якутии всё равно с 2007 года подготавливают парк для будущих мамонтов.

Британские же учёные уверены, что у них всё получится к 2028 году, нужно только место жительства для мамонтов найти. Однако российские коллеги настроены скептично. Врач клиническо-лабораторной диагностики Александр Карасев заявил, что какого-то прикладного значения открытие, если оно случится, иметь не будет.

«Если мыслить в масштабах экологии, то главным остаётся то, что нельзя нарушать баланс существующих биосистем. И если мы случайно возродим какие-то виды, то с высокой долей вероятности мы навредим экологии», — объяснил он.

А зоолог Олег Шумаков даже не уверен, что у британских учёных что-то получится. Имеющийся сейчас геном клонировать в настоящего мамонта невозможно, это больше пиар, чем реальные планы.

В Якутии не просто так готовят площадку для мамонтов — этот регион известен удачными раскопками, при которых находили останки мамонтов. Например, буквально в конце декабря в Чурапчинском районе обнаружили кости различных древних животных, в том числе и мамонта. А некоторые вообще идентифицировать не вышло.