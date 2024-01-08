«Оппенгеймер» обставил «Барби» на «Золотом глобусе». Кто ещё получил статуэтку

Биографический фильм о создателе атомной бомбы «Оппенгеймер» получил такие награды:

лучший драматический фильм;

лучшая режиссура (Кристофер Нолан);

лучшее исполнение главной мужской роли в драматическом фильме (Киллиан Мерфи);

лучшее исполнение роли второго плана (Роберт Дауни — младший).

«Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса победил в номинации «Лучший фильм (мюзикл или комедия)», а исполнительницу главной роли Эмму Стоун отметили как лучшую актрису в мюзикле или комедии.

Лучшей драматической актрисой назвали Лили Гладстон из «Убийц цветочной луны», а приз за лучшую мужскую роль в мюзикле или комедии получил Пол Джаматти из «Оставленных».

Лучший фильмом на иностранном языке стала французская картина «Анатомия падения», снятая режиссёром Жюстином Трие, а лучшим анимационным — «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки.

Лучшие сериалы: «Наследники» (драма) и «Медведь» (мюзикл или комедия). Награда за лучшую оригинальную песню для кинофильма досталась 22-летней американской певице Билли Айлиш.

В этом году в «Золотом глобусе» появились две новые номинации : «Кинематографические и кассовые достижения» — награду получил фильм «Барби» Греты Гервиг, а также «Лучшее выступление в жанре стендап-комедии на телевидении» — приз достался комику Рики Джервэйсу. Но он за наградой не пришёл.