«Оппенгеймер» обставил «Барби» на «Золотом глобусе». Кто ещё получил статуэтку
В Лос-Анджелесе 7 января прошла 81-я церемония вручения кинопремии «Золотой глобус». Ежегодно ею награждают более чем в 20 номинациях за достижения в кино и сериалах. Кстати, в этот раз добавились две новые номинации. Сразу пять наград получил фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер». Рассказываем, кто ещё отличился в этом году.
Биографический фильм о создателе атомной бомбы «Оппенгеймер» получил такие награды:
- лучший драматический фильм;
- лучшая режиссура (Кристофер Нолан);
- лучшее исполнение главной мужской роли в драматическом фильме (Киллиан Мерфи);
- лучшее исполнение роли второго плана (Роберт Дауни — младший).
«Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса победил в номинации «Лучший фильм (мюзикл или комедия)», а исполнительницу главной роли Эмму Стоун отметили как лучшую актрису в мюзикле или комедии.
Лучшей драматической актрисой назвали Лили Гладстон из «Убийц цветочной луны», а приз за лучшую мужскую роль в мюзикле или комедии получил Пол Джаматти из «Оставленных».
Лучший фильмом на иностранном языке стала французская картина «Анатомия падения», снятая режиссёром Жюстином Трие, а лучшим анимационным — «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки.
Лучшие сериалы: «Наследники» (драма) и «Медведь» (мюзикл или комедия). Награда за лучшую оригинальную песню для кинофильма досталась 22-летней американской певице Билли Айлиш.
В этом году в «Золотом глобусе» появились две новые номинации : «Кинематографические и кассовые достижения» — награду получил фильм «Барби» Греты Гервиг, а также «Лучшее выступление в жанре стендап-комедии на телевидении» — приз достался комику Рики Джервэйсу. Но он за наградой не пришёл.